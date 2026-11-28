Die besten Couch‑Koop‑Spiele 2026: Split‑Screen‑Games für Familien, Freunde & Paare – lokal spielbar mit nur einer Kopie.

Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch ein Symbol gekennzeichnet. gemeinsam auf der Couch sitzen, laut lachen, sich anschreien, wenn etwas schiefgeht, und am Ende doch zusammen gewinnen.

Die besten Split‑Screen‑Spiele unserer Bilderstrecke brauchen dabei kein Online‑Abo, keine zweite Konsole und keine Headsets, sondern einfach nur einen Bildschirm, ein Spiel und zwei Controller. Egal, ob ihr euch in emotionalen Koop‑Abenteuern verliert, im Chaos der Küche verzweifelt oder filmreif aus dem Knast ausbrecht: Für unsere aktuellehaben wir uns zahlreiche Titel angeschaut und die besten Couch‑Koop‑Games herausgesucht, die ihr unbedingt zusammen zocken solltet.

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Alle Spiele dieser Bilderstrecke sind größtenteils für gemeinsames Spielen gemacht – mit cleverem Design, hohem Wiederspielwert und Mechaniken, die echte Zusammenarbeit verlangen. Von entspannt bis hochintensiv ist alles dabei. It Takes Two ist für viele das Maß aller Dinge, wenn es um Couch‑Koop geht. Und das völlig zu Recht.