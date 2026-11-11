Zubimendi und Álvarez: Mega-Tausch zwischen Arsenal und Atlético im Winter möglich

Arsenal und Atlético könnten im Winter Zubimendi und Álvarez tauschen. Der Marktwert liegt jedoch deutlich unter Atléticos Preisvorstellung.

Ein Mega-Tausch zwischen Arsenal und Atlético Madrid rückt näher: Die beiden Klubs könnten im Winter die Spieler Martín Zubimendi (27) und Julián Álvarez (26) miteinander tauschen. Beide Profis stecken in schwierigen sportlichen Situationen, doch ein solcher Wechsel wäre für die Londoner alles andere als günstig.

Martín Zubimendi kam erst vor einem Jahr für rund 70 Mio. Euro vom spanischen Klub Real Sociedad zu Arsenal. Inzwischen kommt der Mittelfeldspieler aber kaum noch zum Zug und spielt im Team von Trainer Mikel Arteta (44) zuletzt keine Rolle mehr.

Also read Hochspannende Thrillerserie erobert die Netflix-Charts: Ihr könnt direkt 12 Folgen am Stück schauen

Warum Zubimendi und Álvarez auf dem Wechselzettel stehen

Arsenal und Atlético Madrid haben die beiden Spanier und Argentinier als mögliche Tauschpartner im Blick, weil beide sportlich nicht zufriedenstellen. Martín Zubimendi kam in den ersten 14 Spielen von Premier League und Champions League lediglich auf 200 Einsatzminuten.

Auf Seiten von Atlético erzielte Julián Álvarez in dieser Saison erst zwei Tore. Trainer Diego Simeone (56) hält dennoch weiter zu seinem Angreifer, doch sportlich läuft es für den Superstar derzeit nicht nach Wunsch.

Advertisement

Barcelona-Veto von Atlético Madrid bremst Álvarez

Atlético Madrid hat einen Wechsel von Julián Álvarez zum FC Barcelona klar ausgeschlossen. Atlético-Boss Miguel Ángel Gil Marín (63) stellte zuletzt erneut klar, dass ein Wechsel zu Barça keine Option sei.

Der Streit war zuvor bereits öffentlich eskaliert, nachdem Atlético in einem ungewöhnlich scharfen Statement einen Transfer nach Barcelona ausgeschlossen hatte. Álvarez hatte lange von diesem Wechsel zu seinem Wunsch-Klub geträumt, doch dieser Traum scheint nun endgültig geplatzt.

Preisvorstellung und Marktwert bremsen den Tausch

Bei einem Wechsel zu Arsenal sieht die Lage anders aus, denn die Londoner beschäftigten sich bereits im Sommer mit Julián Álvarez. Atlético soll damals grundsätzlich zu einem Verkauf bereit gewesen sein, allerdings für rund 150 Mio. Euro.

Álvarez selbst lehnte eine Rückkehr nach England zu diesem Zeitpunkt noch ab und hoffte weiter auf einen Wechsel zum Klub von Trainer Hansi Flick. Nun könnten das Barcelona-Veto von Atlético und Martín Zubimendi neue Bewegung in den Poker bringen.

Advertisement

Das zentrale Problem bleibt die Bewertung: Der Marktwert von Martín Zubimendi liegt bei rund 65 Mio. Euro und damit deutlich unter Atléticos Preisvorstellung für Julián Álvarez. Ein Mega-Tausch wäre für Arsenal daher alles andere als billig, sofern Atlético nicht bereit ist, bei der Bewertung nachzugeben.

Für Arsenal würde ein Tausch bedeuten, dass ein Mittelfeldspieler, der erst vor einem Jahr für rund 70 Mio. Euro verpflichtet wurde, den Verein verlässt. Für Atlético Madrid stünde im Gegenzug ein Angreifer im Fokus, der in dieser Saison erst zwei Tore erzielt hat. Eine Einigung ist bislang nicht bekannt, der mögliche Termin für einen Wechsel wäre das Winterfenster im Januar.