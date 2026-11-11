Zuckersteuer und Plastiksteuer fallen weg, Stromsteuer bleibt offen. Bundestagsfraktionen unter Matthias Miersch und Thorsten Frei einigen sich auf Änderungen für 2027.

Die Koalition aus SPD und Union hat in der Nacht zum Mittwoch zu tiefgreifenden Veränderungen bei den steuerpolitischen Vorhaben für das Haushaltsjahr 2027 einvernehmlich eine Einigung erzielt. Zentraler Punkt dieser Vereinbarung ist die deutliche Verschiebung der Einführung der umstrittenen Steuer auf zuckerhaltige Getränke, die nun nicht wie ursprünglich anvisiert im Jahr 2027, sondern erst zum ersten Januar 2028 in Kraft treten wird. Diese Entscheidung markiert einen wesentlichen Kompromiss zwischen den Regierungspartnern, nachdem intensive Sondersitzungen der Fraktionen der Sozialdemokraten und der Unionsparteien notwendig waren, um die unterschiedlichen Positionen auszugleichen. Die Fraktionschefs bewerteten den Stand der Verhandlungen als positiv, obwohl einige ursprünglich geplante Maßnahmen gestrichen oder aufgeschoben wurden. Matthias Miersch, der Fraktionsvorsitzende der SPD, betonte die Bedeutung der vorab geklärten großen Themen, während Thorsten Frei von der Union die Gespräche als durchaus erfolgreich charakterisierte. Alexander Hoffmann, der Landesgruppenchef der CSU, unterstützte diese Bewertung und trat gemeinsam mit seinen Kollegen zur Bekanntgabe der Ergebnisse auf.

Neuer Zeitplan für die Zuckersteuer 2028

Die Einführung der Steuer auf zuckerhaltige Getränke wird nun drei statt zwei Stufen nach dem Zuckergehalt umfassen, um der Komplexität des Marktes besser gerecht zu werden. Ursprünglich war im Kabinettsentwurf ein Starttermin zum ersten Juli 2027 vorgesehen, was jedoch auf starken Widerstand der Unionsseite stieß, die einen späteren Einstieg zum ersten Januar 2028 forderte. Diese Forderung setzte sich nun durch, was bedeutet, dass die Einnahmenausfälle für das laufende Jahr eingerechnet werden müssen. Die Steuer soll konkret für Limonaden, Eistees, Energydrinks und Fruchtsaftgetränke mit zugesetztem Zucker erhoben werden. Kleine Hersteller sollen von dieser Belastung ausgenommen sein, um sie nicht unangemessen zu benachteiligen. Hintergrund dieser Maßnahme sind Empfehlungen einer vom Gesundheitsministerium eingesetzten Kommission, die im Rahmen des Gesetzes für stabile Krankenkassenbeiträge Reformvorschläge unterbreitet hatte, um das Gesundheitssystem langfristig zu entlasten.

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Strukturwandel in der Konsumgüterbesteuerung

Neben der Verzögerung der Zuckersteuer gibt es weitere signifikante Anpassungen bei den Alkohollasten, die die Verbrauchergewohnheiten und die Produktion beeinflussen. Die von Bundesfinanzminister Lars Klingbeil geplante Erhöhung der Schaumweinsteuer um zwanzig Prozent fällt vollständig weg, da sich die Agrarpolitiker der Union aus dem Bund und den Ländern bereits vor Wochen massiv gegen diesen Schritt gestellt hatten. Im Gegenzug sollen andere Steuern auf Alkohol ansteigen, was die Einnahmeseite im Haushalt stabilisieren soll. Zudem wird die Alkopopsteuer ausgeweitet, indem die Grenze für den Alkoholgehalt von bisher zehn Prozent auf zukünftig fünfzehn Prozent angehoben wird. Diese Veränderung deckt eine bisherige Lücke in der Besteuerung von alkoholischem Süßgetränken und passt das Steuerrecht an die aktuellen Marktrealitäten an. Die Union hatte ursprünglich eine Senkung der Stromsteuer für alle Verbraucher auf das europäische Mindestmaß gefordert, wofür jedoch keine Gegenfinanzierung aufgetrieben werden konnte. Unionsfraktionschef Thorsten Frei erklärte, dass diese Senkung nicht abgesagt, sondern auf einen späteren Zeitpunkt, möglicherweise zum Jahresbeginn 2028, verschoben werde. Theoretisch könnten die rund 5,4 Milliarden Euro, die für eine solche Senkung nötig wären, noch im Rahmen der Bereinigungssitzung mobilisiert werden, falls auf andere Projekte verzichtet wird.

Verzicht auf Plastiksteuer und Stromsenkung

Eine der umstrittensten geplanten Maßnahmen, die Steuer auf Plastikverpackungen, ist für das Jahr 2027 endgültig vom Tisch. Ursprünglich hatten sich die Koalitionsspitzen bei ihrer Klausur in der Villa Borsig im April noch auf eine Einführung geeinigt, um eine nachhaltige Umweltbelastung zu reduzieren. Die Union lehnt diese Maßnahme jedoch aus Sorge vor neuer Bürokratie und zusätzlichen Belastungen für die Unternehmen strikt ab. Schon die Vorgängerregierung der Ampel-Koalition konnte sich nicht auf ein bürokratiearmes Modell einigen, was die Unsicherheit bei den Herstellern weiter verstärkte. Für den Bundeshaushalt hat dies konkrete finanzielle Konsequenzen, da Bundesfinanzminister Lars Klingbeil für das Jahr 2027 auf Einnahmen in Höhe von 670 Millionen Euro verzichten muss. Diese Lücke muss durch andere Sparmaßnahmen oder Mehreinnahmen an anderen Stellen kompensiert werden, um die Haushaltsdisziplin zu wahren. Die Diskussion um die Plastiksteuer zeigt exemplarisch die Schwierigkeiten, ökologische Ziele mit wirtschaftlichen Interessen und administrativen Anforderungen in Einklang zu bringen, besonders wenn die Koalitionsparteien hier auf unterschiedliche Prioritäten setzen.

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Schutz sozialer Leistungen und Kalte Progression

Bei den sozialpolitischen Vorhaben hat die Koalition beschlossen, zuvor geplante Kürzungen zurückzunehmen, was Entlastungen für vulnerable Gruppen bedeutet. Für knapp drei Millionen armutsgefährdete Kinder soll es weiterhin 25 Euro extra im Monat geben, was einen direkten Eingriff in die Armutsprävention darstellt. Nach Angaben der SPD sollen außerdem bei bestimmten Sozialleistungen Kürzungen von 300 Millionen Euro nicht umgesetzt werden. Die Union hatte zudem eine Kürzung der Bürgergeld-Regelsätze um fünf bis sieben Euro gefordert, die nun ebenfalls nicht in Kraft treten wird. Gleichzeitig konnte man sich auf keinen vollen Ausgleich der inflationsbedingten kalten Progression verständigen, da dafür kein Geld verfügbar ist. Ein Unionshaushaltspolitiker bestätigte, dass die Mittel fehlen, und auch Thorsten Frei hatte solche Erwartungen vor einigen Tagen gedämpft. Ein voller Ausgleich würde im kommenden Jahr weitere vier Milliarden Euro kosten, wovon der Bund knapp die Hälfte tragen müsste. Diese Entscheidung verschärft die Debatte über die Verteilungsgerechtigkeit, da Inflationseffekte die Nettoeinkommen real sinken lassen, während die Steuertarife dies nicht automatisch ausgleichen.

Prozess der Haushaltsbereinigung 2027

Die Fraktionen von Union und SPD kamen am Mittwochabend zu diesen Sondersitzungen zum Haushalt zusammen, nachdem die Stimmung in der SPD-Audienz als gut beschrieben wurde. Eine SPD-Abgeordnete merkte an, dass die Sitzungen zwar nicht zwingend notwendig gewesen wären, aber der Union halfen, die Entscheidungen zu konsolidieren. Die SPD-Sitzung dauerte rund 40 Minuten, während die Unionsfraktion eine Viertelstunde später begann und über mehr als drei Stunden andauerte, was auf einen größeren internen Klärungsbedarf hindeutete. Teilnehmende beschrieben die Stimmung in der Union als kritisch, was die Komplexität der verhandelten Themen unterstreicht. Die Koalition steht mit ihren Verhandlungen unter enormem Zeitdruck, da der Haushaltsausschuss des Bundestags am Donnerstag in seiner Bereinigungssitzung den Haushalt 2027 festzurren muss. Bis dahin müssen noch alle Detailfragen geklärt und die Finanzierungslücken geschlossen werden. Die Einigung auf die Verschiebung der Zuckersteuer und den Verzicht auf die Plastiksteuer sind wichtige Meilensteine, aber die finale Zustimmung hängt davon ab, ob die übrigen Punkte, insbesondere die fehlenden Einnahmen aus der Stromsteuer und der Plastiksteuer, kompensiert werden können. Der politische Prozess zeigt, wie schwierig die Balance zwischen fiskalischer Verantwortung, sozialen Ansprüchen und steuerlichen Reformen in einer komplexen Koalitionsregierung ist.