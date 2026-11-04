Zuckersteuer fällt wohl weg: Union blockiert geplante Abgabe auf Getränke

Die geplante Zuckersteuer auf Limonaden und Energydrinks scheitert im Bundestag. Die Union lehnt neue Steuern ab, während Finanzminister Klingbeil Einnahmen vermisst.

Die umstrittene Zuckersteuer der Bundesregierung droht zu scheitern, nachdem massive Widerstände innerhalb der eigenen Koalitionsfraktion den geplanten Einstieg verhindert haben. Ursprünglich sollte die Abgabe für die Krankenkassen bereits zum 1. Januar 2027 in Kraft treten, doch nach Informationen von BILD steht das Vorhaben nun endgültig auf der Kippe. Stattdessen wird ein möglicher neuer Starttermin ins Jahr 2028 diskutiert, wobei viele Unions-Abgeordnete das Projekt lieber komplett beerdigen wollen.

Politische Blockade durch Unions-Fraktion

Ein beteiligter Fachpolitiker der Union bestätigte gegenüber BILD die Verschiebung des Projekts mit der Begründung, dass noch massiver Gesprächsbedarf bestehe. Das Ziel vieler Abgeordneter ist es, die Einführung dieser neuen Steuer zu verhindern, da derzeit keine Mehrheit mehr im Bundestag dafür besteht. Selbst vor drei Wochen hatte das Bundeskabinett nach wochenlangen Streitigkeiten den Gesetzentwurf verabschiedet, doch die interne Lage hat sich grundlegend verändert. Alle zwölf Agrarpolitiker der Union haben angekündigt, nicht für die Zuckersteuer zu stimmen, was zusammen mit Haushalts- und Finanzpolitikern eine klare Ablehnung signalisiert.

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Finanzielle Planung trifft auf politischen Willen

Das Problem für die Regierung liegt in der detaillierten finanziellen Planung, die bereits auf den Erlösen basiert. Finanzminister Lars Klingbeil hat die Einnahmen aus der Zuckersteuer fest in den Haushalt eingeplant. Für das nächste Jahr sind dabei 690 Millionen Euro veranschlagt, während in den darauffolgenden Jahren mit mehr als 900 Millionen Euro gerechnet wird. Auf den ersten Blick erscheint diese Summe verkraftbar, doch die politische Realität sieht anders aus. Ein beteiligter Haushaltspolitiker der Union erklärte, dass sich die Situation im Jahr 2027 eher nicht ändern werde, da es eine Reihe von Abgeordneten gibt, die grundsätzlich gegen die Einführung neuer Steuern sind.

Hintergrund der geplanten Besteuerung

Gesetzt war ursprünglich eine zweistufige Besteuerung für gezuckerte Getränke wie Limonaden, Eistees, Energydrinks und Fruchtnektare ab dem 1. Juli 2027. Die erste Stufe sah eine Abgabe von 26 Cent pro Liter bei einem Zuckergehalt von mindestens 5 Gramm je 100 Milliliter vor. Die zweite Stufe hätte 32 Cent pro Liter für Getränke mit einem Zuckergehalt von über 8 Gramm je 100 Milliliter umfasst. Diese konkreten Werte bildeten die Grundlage der Debatte, die nun durch politische Widerstände gefährdet ist. Die Union und die SPD verfügen nur über eine Minderheit von 12 Stimmen im Bundestag, was jede einzelne Stimme entscheidend macht.

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Kombinierte Kritik an mehreren Umweltsteuern

Neben der Zuckersteuer steht auch die geplante Plastiksteuer in der Koalition unter scharfer Kritik. Mehr als 20 Abgeordnete von CDU und CSU haben schriftlich hinterlegt, dass sie dieser neuen Steuer ihre Stimme verweigern werden. Auch hier hat Finanzminister Klingbeil Einnahmen eingeplant, die nun ebenfalls gefährdet sind. Für das nächste Jahr sind 805 Millionen Euro aus der Plastiksteuer veranschlagt, während im darauf folgenden Jahr mit mehr als 1,5 Milliarden Euro gerechnet wird. Die Kombination beider Steuervorhaben verstärkt die ablehnende Haltung innerhalb der Union erheblich.

Warnung der Agrarminister an die Kanzlei

Der Widerstand kommt nicht nur aus der Bundestagsfraktion, sondern auch von der Ebene der Ministerpräsidenten. Zuletzt hatten alle Unions-Agrarminister, außer denen aus Schleswig-Holstein, in einem gemeinsamen Brief an Bundeskanzler Friedrich Merz gewarnt. Der 70-jährige Politiker der CDU erhielt diese direkte Kritik, die die Skepsis der Landwirtschaftsverbände und der betroffenen Politikbereiche widerspiegelt. Die Warnung vor der Zuckersteuer ist Teil einer breiteren Bewegung, die neue Belastungen für Wirtschaft und Verbraucher ablehnt und die politische Führung zurückschrecken lässt.