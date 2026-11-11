Zuckersteuer: Schwarz-Rote Koalition verschiebt Einführung auf Anfang 2028

Die schwarz-rote Koalition hat sich auf eine Verzögerung der Zuckersteuer bis Januar 2028 geeinigt. Thorsten Frei und Matthias Miersch stellen das geänderte Paket vor.

Die schwarz-rote Koalition hat nach einem intensiven Verhandlungsmarathon am Mittwoch mehrere entscheidende Änderungen an den steuerpolitischen Vorhaben vereinbart. Die Fraktionen von CDU und SPD einigten sich in einer Sondersitzung auf die Verschiebung der umstrittenen Zuckersteuer, die nun erst zu Beginn des Jahres 2028 in Kraft treten soll. Dies stellt eine deutliche Abweichung vom ursprünglichen Zeitplan dar, der einen Start zum 1. Juli 2027 vorsah.

Verzögerung der Zuckersteuer auf Januar 2028

Die Einführung der Steuer auf stark gesüßte Getränke wird damit um mehrere Monate hinausgezögert. Ursprünglich hatte das Kabinett einen Entwurf vorgelegt, der die Erhebung ab dem Sommer 2027 vorsah. Die Unionsseite hatte sich jedoch konsequent für einen späteren Starttermin zum 1. Januar 2028 eingesetzt. Diese Forderung wurde nun in die finale Einigung übernommen, was bedeutet, dass Verbraucher und Hersteller noch etwas länger Zeit haben, sich auf die neuen Regelungen einzustellen.

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Die neue Abgabe soll nicht mehr wie geplant in zwei Stufen, sondern künftig in drei unterschiedlichen Kategorien erhoben werden. Die Höhe der Steuer richtet sich dann direkt nach dem Zuckergehalt der jeweiligen Getränke. Ziel dieser gestaffelten Modell ist es, stärker gezuckerte Produkte finanziell härter zu treffen als solche mit mittlerem oder geringem Zuckergehalt. Damit soll ein Anreiz zur Reduktion des Konsums gesüßter Limonaden, Eistees und Energydrinks gesetzt werden.

Fraktionsführer präsentieren Paket am Abend

Thorsten Frei im Namen der Union und Matthias Miersch für die SPD sollen das überarbeitete Steuerpaket noch am späten Abend des Mittwochs der Öffentlichkeit vorstellen. Die Deutsche Presse-Agentur erfuhr aus Kreisen beider Regierungsfraktionen, dass die Details zur Umsetzung bereits geklärt sind. Die beiden Politiker stehen nun unter Druck, die komplexen Kompromisse innerhalb weniger Stunden der breiten Öffentlichkeit und den Medien verständlich zu machen.

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Hintergrund der Maßnahme sind Empfehlungen einer Kommission, die vom Gesundheitsministerium eingesetzt wurde. Diese Experten hatten Reformvorschläge zur Finanzierung des Gesundheitssystems vorgelegt. Die Steuer auf gezuckerte Getränke war im Zuge des beschlossenen Gesetzes für stabile Krankenkassenbeiträge als eine der Einnahmequellen vorgesehen. Sie zielt konkret auf Limonaden, Eistees, Energydrinks und Fruchtsaftgetränke mit zugesetztem Zucker ab.

Ausnahmen und fehlende Gegenfinanzierung

Für kleine Hersteller sind Ausnahmen von der neuen Steuerregelung vorgesehen, um existenzbedrohte Betriebe zu schützen. Gleichzeitig scheiterten andere geplante Maßnahmen der Regierungskoalition. So konnte bisher keine Gegenfinanzierung für die Senkung der Beiträge auf das europäische Mindestmaß für alle Verbraucher aufgefahren werden. Der Bundeskanzler hatte diese Kürzung zwar wiederholt gefordert und in Aussicht gestellt, doch ohne entsprechende Mittel bleibt diese Idee vorerst unrealisiert.

Als weitere Konsequenz der Finanzierungsprobleme müssen die ursprünglich geplanten Kürzungen bei sozialpolitischen Vorhaben zurückgenommen werden. Dies zeigt, dass die Koalition vor erheblichen haushaltspolitischen Herausforderungen steht. Die Verschiebung der Zuckersteuer ist somit Teil eines größeren Pakets aus Anpassungen und Rückzügen, das notwendig wurde, da die erhofften Einnahmen nicht in der geplanten Höhe oder zum gewünschten Zeitpunkt verfügbar sind.