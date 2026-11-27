Einige Getränke könnten in den nächsten Jahren teurer werden, andere werden anders schmecken. Einige Hersteller haben bereits Änderungen der Rezepturen ...

Die Zuckersteuer bedeutet nicht automatisch, dass Getränke teurer werden. Hersteller haben auch die Möglichkeit, ihre Rezepturen anzupassen. Einige haben angekündigt, diesen Schritt zu gehen. Einige Getränke könnten in den nächsten Jahren teurer werden, andere werden anders schmecken.

Einige Hersteller haben bereits Änderungen der Rezepturen angekündigt. Der Safthersteller Valensina will im kommenden Jahr sechs Fruchtnektare in der Ein-Liter-Flasche durch Fruchtsaft ersetzen, erklärte Geschäftsführer Tino Mocken der"Die Umstellung hängt mit der geplanten Zuckersteuer zusammen. Sie soll nach aktuellem Stand Anfang 2028 starten. Zugesetzter Zucker könnte bei Fruchtnektaren eine Rolle spielen.

Advertisement

Advertisement

Laut den derzeitigen Richtlinien wäre zwar nur einer der sechs Valensina-Nektare betroffen. Das Unternehmen wolle sich dennoch künftig von Nektaren mit zugesetztem Zucker verabschieden, sagte Vertriebs- und Marketingleiter Marvin Mettelsiefen. Auch Eckes-Granini arbeitet an seinen Rezepturen. Deutschlandchef Guy Tiebackx sagte der"Lebensmittel Zeitung", der Hersteller werde Zucker weiter reduzieren und neue Produkte entwickeln, wenn das technisch machbar sei und geschmacklich sowie aus Verbrauchersicht passe.