Zuckerstoffwechsel im Gehirn: Neue Erkenntnisse zu Alzheimer und Glucosamin

Eine Studie zeigt, dass bei Alzheimer-Patienten der Zuckerstoffwechsel gestört ist. Glucosamin könnte den Krankheitsverlauf verschlechtern.

Bei Menschen mit Alzheimer verändert sich offenbar der Zuckerstoffwechsel im Gehirn. Das legt eine neue Studie nahe, die nicht nur die zugrunde liegenden Mechanismen untersucht, sondern auch die potenzielle Rolle von Glucosamin beleuchtet.

Das Nahrungsergänzungsmittel, das häufig gegen Gelenkbeschwerden eingesetzt wird, könnte bei Alzheimer-Patienten den Krankheitsverlauf verschlechtern. Die Ergebnisse wurden in der Fachzeitschrift Alzheimer's & Dementia veröffentlicht. Ein Forschungsteam unter der Leitung der Universität Bonn untersuchte die Gehirne von Alzheimer-Patienten und gesunden Kontrollpersonen. Zusätzlich analysierten sie zwei etablierte Alzheimer-Mausmodelle.

In allen Gruppen fanden sie erhöhte Werte der Glykosylierung, also der Anlagerung von Zuckermolekülen an Eiweiße. Besonders betroffen waren Hirnregionen, die für Gedächtnis und Denkleistungen wichtig sind, wie der Hippocampus und der frontale Kortex. Die Forscher verwendeten hochentwickelte Massenspektrometrieverfahren, um die Glykosylierungsmuster detailliert zu kartieren. Dabei stellten sie fest, dass die Veränderungen bereits in frühen Stadien der Erkrankung auftreten.

Anschließend griff das Team gezielt in den Zuckerstoffwechsel ein. Wenn bestimmte Enzyme gehemmt wurden, die für die Synthese von Zuckerseitenketten verantwortlich sind, verbesserten sich die kognitiven Leistungen der Alzheimer-Mäuse in Verhaltenstests wie dem Morris-Wasserlabyrinth. Dies deutet darauf hin, dass die übermäßige Glykosylierung direkt zu den kognitiven Beeinträchtigungen beiträgt. Die Hemmung dieser Enzyme könnte daher ein neuer therapeutischer Ansatz sein.

In einem weiteren Schritt testeten die Forscher die Wirkung von Glucosamin, das als Baustein für Glykosylierungsreaktionen dient. Bei den Alzheimer-Mäusen führte die Gabe von Glucosamin zu einer deutlichen Verschlechterung der kognitiven Fähigkeiten. Bei gesunden Tieren zeigte sich dieser Effekt nicht, was auf eine krankheitsspezifische Empfindlichkeit hindeutet. Zusätzlich werteten die Forscher Gesundheitsdaten von mehr als 50.000 Menschen mit Alzheimer-assoziierten Demenzen oder leichten kognitiven Beeinträchtigungen aus.

Dabei zeigte sich ein Zusammenhang zwischen dokumentierter Glucosamin-Einnahme und ungünstigeren Krankheitsverläufen. Bei Patienten mit Alzheimer-assoziierten Demenzen war die Einnahme mit einem erhöhten Sterberisiko verbunden, selbst nach Anpassung für Alter und Begleiterkrankungen. Menschen mit leichten kognitiven Einschränkungen entwickelten häufiger eine ausgeprägte Alzheimer-Erkrankung oder eine andere Demenzform. Die Autoren sehen in diesen Ergebnissen einen möglichen Hinweis darauf, dass eine krankhaft erhöhte Glykosylierung den Verlauf von Alzheimer beeinflussen könnte.

Allerdings betonen sie die Grenzen der Studie: Die Gesundheitsdaten stammen aus einer Beobachtungsanalyse und erlauben keine Aussagen über Ursache und Wirkung. Zudem lassen sich Ergebnisse aus Tiermodellen nicht direkt auf den Menschen übertragen. Daher empfehlen die Forscher, Glucosamin bei Alzheimer-Patienten mit Vorsicht einzusetzen, bis weitere Studien vorliegen. Die Arbeit eröffnet jedoch neue Perspektiven für die Behandlung von Alzheimer: Möglicherweise könnten Medikamente, die die Glykosylierung bremsen, einen therapeutischen Ansatz bieten.

Künftige Forschungen sollten klären, ob eine gezielte Beeinflussung des Zuckerstoffwechsels im Gehirn den Krankheitsverlauf verlangsamen kann. Die Studie unterstreicht auch die Bedeutung der Ernährung für die Gehirngesundheit: Eine zuckerreiche Kost könnte die Glykosylierung weiter fördern. Ärzte sollten daher bei Alzheimer-Patienten auf eine ausgewogene Ernährung achten. Die Forscher planen nun klinische Studien, um die Auswirkungen von Glucosamin beim Menschen genauer zu untersuchen





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