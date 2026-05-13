Die Zufriedenheit mit der schwarz-roten Bundesregierung ist gering – sogar noch niedriger als bei der Vorgängerregierung aus SPD, Grünen und FDP. Besonders groß ist die Unzufriedenheit in der Gruppe der 40- bis 49-Jährigen, bei denen 62 Prozent wünschen sich ein Ende der Regierung. Auch SPD-Wähler und Grüne-Mitglieder sind im Keller.

Die Zufriedenheit mit der schwarz-roten Bundesregierung ist gering – sogar noch niedriger als bei der Vorgängerregierung aus SPD, Grünen und FDP. Besonders groß ist die Unzufriedenheit in der Gruppe der 40- bis 49-Jährigen, bei denen 62 Prozent wünschen sich ein Ende der Regierung.

Auch SPD-Wähler und Grüne-Mitglieder sind im Keller. Besonders in Ostdeutschland fällt die Einschätzung unterschiedlich aus, da 57 Prozent der Befragten dort für den Koalitionsbruch sprechen. In Westdeutschland sind es 47 Prozent





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