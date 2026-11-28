Ein Regionalzug ist im Landkreis Wittmund mit einem Auto kollidiert, wobei der Zugführer einen Schock erlitt und die beiden Autofahrer leicht verletzt wurden. Die rund 30 Fahrgäste blieben unverletzt. Die Bahnstrecke war für rund eineinhalb Stunden gesperrt.

Der Zugfahrer erleidet einen Schock, die Fahrgäste bleiben unverletzt, die beiden Insassen eines Autos werden leicht verletzt. Wie konnte das passieren? Ein Auto und ein Regionalzug sind an einem unbeschrankten Bahnübergang im Landkreis Wittmund zusammengestoßen.

Die rund 30 Fahrgäste blieben unverletzt, der Zugführer erlitt einen Schock und die beiden Insassen des Autos wurden leicht verletzt, wie die Bundespolizei mitteilte. Medien hatten zuvor darüber berichtet. Die Bahnstrecke blieb nach dem Unfall in Stedesdorf am Samstag für rund eineinhalb Stunden gesperrt. Die Regionalbahn musste demnach abgeschleppt werden, das Auto wurde völlig zerstört.

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Bei der Straße handelt es sich laut Bundespolizei um eine Zufahrt zu einem landwirtschaftlichen Gehöft. Die Feuerwehr transportierte die Fahrgäste zum Bahnhof Esens. Die Ermittlungen dauern an. Liebe Leserinnen und Leser, wir freuen uns über Ihren Beitrag und einen respektvollen Austausch.