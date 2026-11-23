Drei junge Frauen sollen einen 17-Jährigen in einem Regionalexpress bedroht und am Bahnhof Prenzlau ins Gleisbett stoßen wollen. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung.

Drei junge Frauen werden verdächtigt, einen 17-jährigen Jugendlichen während einer Zugfahrt in einem Regionalexpress brutal angegriffen zu haben. Die Tat ereignete sich im Zuglauf, bei dem mehrere Stationen angesteuert wurden, und eskalierte schließlich am Bahnhof Prenzlau, wo das Trio versuchte, das Opfer auf die Gleise zu stoßen.

Verlauf der Gewalttat im Zug

Den Polizeiangaben zufolge ging die Gruppe von drei Frauen den 17-Jährigen bereits während der Fahrt auf dem Zug an. Sie schlugen und traten den Jugendlichen, was eine anhaltende körperliche Gewalttat darstellte. Die Aggressionen setzten sich sogar bei einem Zwischenstopp in Angermünde fort, was die Schwere und Dauer des Übergriffs unterstreicht. Die Opferbeschreibungen und Zeugenaussagen deuten darauf hin, dass die drei Frauen das junge Opfer systematisch und wiederholt attackierten.

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Eskalation am Bahnhof Prenzlau

Am Bahnhof Prenzlau erreichte der Konflikt seinen kritischen Höhepunkt. Dort soll das Trio versucht haben, den 17-Jährigen aktiv in das Gleisbett zu drängen. Dies stellt eine massive Lebensgefahr für den Jungen dar. Ein entscheidendes Detail der Tat ist, dass die Angreiferinnen ihre Handlungen angeblich mit einem Mobiltelefon gefilmt haben. Diese Dokumentation der Gewalttaten könnte eine erhebliche Rolle in der Beweislage der ermittelnden Behörden spielen und die Schwere der Tatbestände verdeutlichen.

Ermittlungsstand und Gefährdungslage

Ein Polizeisprecher teilte mit, dass nach den aktuellen Erkenntnissen zu dem Zeitpunkt, als das Trio den Jugendlichen ins Gleisbett zu stoßen versuchte, kein Zug ein- oder ausgefahren ist. Dies mindert zwar das unmittelbare Risiko eines Zusammenstoßes, ändert jedoch nichts an der extremen Gefährdung, die von der Tat ausgeht. Die Polizei erfuhr erst am Sonntagnachmittag von dem Vorfall, was die Einleitung der Ermittlungen verzögerte. Der Verdacht reicht von gefährlicher Körperverletzung bis hin zu Beleidigungen.

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Identität der Täterinnen und Motivation

Bisher ist unklar, wer genau die drei mutmaßlichen Täterinnen sind. Ihre Identitäten sind der Polizei noch nicht vollständig bekannt oder wurden öffentlich noch nicht genannt. Auch ein Motiv für den brutalen Übergriff auf den 17-Jährigen ist bislang nicht ersichtlich. Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren, um die Tatabfolge genau zu rekonstruieren und die Verantwortlichen zu identifizieren. Die Tatsache, dass die Tat filmte, könnte Aufschlüsse über das Verhalten der Gruppe geben.

Weiteres Vorgehen und rechtliche Konsequenzen

Die Staatsanwaltschaft und die Polizei führen weiterhin Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung und Beleidigung. Da keine unmittelbare Gefahr durch einfahrende Züge bestand, liegt der Fokus auf der körperlichen Misshandlung und der versuchten Tötung oder schweren Verletzung. Die Filmaufnahmen könnten als entscheidendes Beweismittel dienen, um die Tatabläufe vor Gericht zu belegen. Weitere Details zur Identität der Frauen und einem möglichen Motiv sind nicht bekannt und warten auf Klärung durch die behördlichen Schritte.