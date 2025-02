Zugausfälle bei der Deutschen Bahn: Immer häufiger, aber immer noch keine Katastrophe

Die Deutsche Bahn kämpft seit Jahren mit Verspätungen und Ausfällen. Die Zahlen belegen, dass die Situation in der Vergangenheit nicht deutlich schlechter wurde, als viele Fahrgäste vermuten würden. Die Gründe für die Ausfälle sind vielfältig, sowohl die marode Infrastruktur als auch Streikaktionen und Probleme bei der Wartung der Züge spielen eine Rolle. Die Zukunft des Deutschlandtickets ist ebenfalls ungewiss.

Wer öfter mit der Deutschen Bahn unterwegs ist, kann fast zu jeder Gelegenheit Horror-Geschichten von stundenlangen Verspätungen , Zugausfälle n und spontanen Gleiswechseln erzählen. Das schlechte Gefühl, das sich beim Gedanken an die DB einstellt, kommt nicht von ungefähr – doch so schlimm, wie es sich anfühlt, steht es auch wieder nicht.

Die Deutsche Bahn macht sich seit Jahren mit ihren Verspätungen nicht gerade beliebt, doch die Totalausfälle sind in den letzten Jahren ebenfalls häufiger geworden: Zwischen 2019 und 2024 stieg der Anteil der ausgefallenen Züge im Fernverkehr von 1 auf 4 Prozent – eine Vervielfachung. Im Regionalverkehr lag der Anteil 2024 sogar mit 5 Prozent noch etwas höher. Diese Daten hat das Bundesverkehrsministerium als Antwort auf eine Anfrage im Bundestag zusammengetragen. Sie belegen einerseits den Eindruck, dem sich kaum ein Bahnfahrer erwehren kann: Die Deutsche Bahn hat deutlich nachgelassen. Andererseits bleibt der Anteil der Zugausfälle damit wohl noch deutlich niedriger, als manch verspätungsgeplagter Fahrgast schätzen würde. Der Grund dürfte klar sein: Wenn man erstmal an einem schlimmen Tag selbst betroffen ist, leidet die objektive Wahrnehmung. „Die Zunahme von Zugausfällen ist auch Folge einer maroden Infrastruktur“, meint der Grünenabgeordnete Matthias Gastel. „Die Investitionen auf hohem Niveau müssen daher in den nächsten Jahren verbindlich gesichert fortgesetzt werden.“ Ob es dazu kommt, ist allerdings völlig offen. Die Unionsparteien, deren Chancen gut stehen, in der nächsten Regierung den Ton anzugeben, haben ihre Zweifel bereits mehrmals deutlich gemacht, wie es mit der Bahn weitergehen soll. Das sei „Gift für bessere Pünktlichkeit und Zugausfälle“, so Gastel weiter. Nicht nur die Bahn ist schuld an den Ausfällen. Das wirkt sich nicht nur durch Unsicherheit schon jetzt auf die Investitionen ins Schienennetz aus. Auch die Zukunft des Deutschlandtickets, für das sich über 13 Millionen Kunden entschieden haben, steht auf wackeligen Beinen. An den Ausfällen tragen die DB und ihre Infrastruktur-Tochterfirma DB InfraGo allerdings nicht die alleinige Schuld. Rund die Hälfte der 2024 gezählten Zugausfälle geht auf die Streiks der GDL zum Jahresanfang zurück. Dazu kommen Probleme bei Wartung und Bereitstellung der Züge, was wiederum der DB zuzurechnen ist. Insgesamt sind 2024 mehr als 13.600 Fahrten im Fernverkehr ausgefallen. Über 60 Prozent davon sollen nicht von der Bahn verantwortet, also extern beeinflusst worden sein.





