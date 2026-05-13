Zugbegleiter Serkan Çalar ermordet - Tatbestand bestritten?

Die Tat eines 26-jährigen Griechers, der einen Zugbegleiter im Februar in Saarbrücken ermordet hat, ist bestritten worden. Das psychiatrische Gutachten sah ihn bei der Tat als zurechnungsfähig. Eine Justizskandale?

Es ist der 2. Februar, als Zugbegleiter Serkan Çalar in einer Regionalbahn von Kaiserslautern nach Saarbrücken die Fahrscheine kontrolliert. Ioanni V. (26) hat keinen. Der Schaffner verweist ihn des Zuges.

Da schlägt der wohnsitzlose Grieche so heftig auf den Kopf von Serkan Çalar ein, dass der zwei Tage später im Krankenhaus stirbt. Jetzt, dreieinhalb Monate später, hat der Killer die Tat gestanden.bestreitet Ioanni V. aber einen Tötungsvorsatz. Er soll sich dabei auf Erinnerungslücken berufen. Laut psychiatrischem Gutachten war der 26-Jährige bei der Tat zurechnungsfähig.

Weitere Gutachten stehen noch aus. Der 36-Jährige war alleinerziehender Vater von zwei Kindern, 10 und 11 Jahre alt. Die Hochzeit mit seiner großen Liebe war schon geplant. Die Tat hatte bundesweites Entsetzen und eine Debatte über die Sicherheit des Zugpersonals ausgelöst.

Mitte Februar richtete die Bahn einen „Sicherheitsgipfel“ mit Gewerkschaftern sowie Vertretern aus Politik und Behörden aus. Die Bahn will 200 zusätzliche Sicherheitskräfte einstellen, die Schutzausrüstung verbessern und enger mit der Bundespolizei zusammenarbeiten. Die Trauer um Serkan Çalar betrifft nicht nur seine eigene Familie. Es ist vielmehr eine kollektive Trauer, die viele Menschen in ganz Deutschland bewegt und bedrückt





BILD / 🏆 82. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Tatbestand Serkan Çalar Borgeld Gewalt In Der Öffentlichen Bahn Gewalttat Bei Fahrscheinfeste

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Bahn-Totschläger gesteht Angriff auf Zugbegleiter Serkan C.Nach dem tödlichen Faustangriff auf den Zugbegleiter Serkan C. in einer Regionalbahn bei Kaiserslautern Anfang Februar hat der beschuldigte 26-jährige Grieche die Tat gestanden.

Read more »

Rheinland-Pfalz & Saarland: Verdächtiger räumt tödlichen Angriff auf Zugbegleiter einDer tödliche Angriff auf einen Zugbegleiter Anfang Februar hat bundesweit Entsetzten ausgelöst. Jetzt hat sich der Tatverdächtige geäußert.

Read more »

Tödlicher Angriff: Verdächtiger räumt tödlichen Angriff auf Zugbegleiter einZweibrücken (lrs) - Gut drei Monate nach dem tödlichen Angriff auf einen Zugbegleiter in einem Regionalzug in der Westpfalz hat der Tatverdächtige die Tat

Read more »

Tödlicher Angriff in Rheinland-Pfalz: 26-Jähriger gesteht TatDer Beschuldigte beruft sich auf Erinnerungslücken und bestreitet eine Tötungsabsicht. Ein psychiatrisches Gutachten sieht seine Schuldfähigkeit nicht eingeschränkt.

Read more »