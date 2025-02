Zugfahren ist teurer geworden: Deutschlandticket treibt Preise in die Höhe

Die Preise für Bahntickets sind im Januar 2024 deutlich gestiegen, insbesondere im Nahverkehr. Das Statistische Bundesamt führt die Preissteigerung zum Teil auf das teurere Deutschlandticket zurück.

Wer im Januar dieses Jahres mit dem Zug unterwegs war, muss deutlich mehr bezahlen als ein Jahr zuvor. Das Statistische Bundesamt meldete am Freitag in Wiesbaden die Preissteigerungen. Die Preissteigerungen seien zum Teil dem um 9 Euro teureren Deutschlandticket geschuldet. Für das bundesweit gültige Nahverkehrsticket müssen Nutzerinnen und Nutzer seit Jahresbeginn 58 statt 49 Euro bezahlen.

Die Preise für kombinierte Tickets für Bahn, Bus und Ähnliches seien binnen Jahresfrist um 11,6 Prozent gestiegen. Sowohl im Schienen-Nahverkehr als auch bei kombinierten Tickets für Bahn, Bus und Ähnliches mache sich das teurere Deutschlandticket bemerkbar, wobei die Statistikbehörde hier alle Kosten für Anschaffung und Unterhalt einbezieht, also Kauf, Versicherung, Steuern, Kraftstoffe, Reparatur, Inspektionen und Ersatzteile. Das sei ein, da die Verbraucherpreise insgesamt zwischen Januar 2024 und Januar 2025 um 2,3 Prozent zulegten. Am deutlichsten verteuerten sich binnen Jahresfrist den Angaben zufolge Kfz-Versicherungen mit Aufschlägen von im Schnitt 20,8 Prozent.Auf mittlere Sicht verteuerten sich umwelt- und klimafreundliche Mobilitätsformen weniger stark als der Autoverkehr. Der Kraftfahrer-Preisindex, der Preise für Waren und Dienstleistungen rund ums Auto zusammenfasst, lag laut den Statistikern im Jahr 2024 um mehr als ein Viertel (plus 28,3 Prozent) höher als 2020. Der Preisanstieg für das Autofahren sei damit überdurchschnittlich gewesen, da die Verbraucherpreise insgesamt im selben Zeitraum nur um ein knappes Fünftel (plus 19,3 Prozent) stiegen. Einzelne Bestandteile des Kraftfahrer-Preisindex verteuerten sich noch deutlicher als der Index, etwa Kraftfahrzeugversicherungen (plus 43,6 Prozent) und Kraftstoffe (plus 41,1 Prozent).Fahrräder, E-Bikes und Pedelecs verteuerten sich zwischen 2020 und 2024 hingegen mit plus 11,9 Prozent unterdurchschnittlich. Ein differenziertes Bild zeige sich im Bus- und Bahnverkehr, erläuterten die Statistiker: Die Preise für Bahnfahrten im Nahverkehr erhöhten sich zwischen 2020 und 2024 um 11,9 Prozent. Dagegen sanken die Preise für kombinierte Personenbeförderungsleistungen um 17,4 Prozent, vor allem durch die Einführung des Deutschlandtickets im Mai 2023. Bahnfahrten im Fernverkehr wurden seit 2020 um 5,1 Prozent günstiger





