Nach einem heißen Sommer spielt das Wetter zum Start der Skisaison mit: Auf der Zugspitze und im Sauerland öffnen die ersten deutschen Pisten mit Schnee und Kälte. Wintersportler müssen allerdings vielerorts tiefer in die Tasche greifen.

Nach einem heißen Sommer spielt das Wetter zum Start der Skisaison mit: Auf der Zugspitze und im Sauerland öffnen die ersten deutschen Pisten mit Schnee und Kälte.

Wintersportler müssen allerdings vielerorts tiefer in die Tasche greifen. Der Schnee ist da und die Kälte auch: Wintersportler können auch wieder auf deutschen Pisten ihre Schwünge ziehen. Der Skibetrieb startet an Deutschlands höchstem Berg, der Zugspitze, und in der Wintersport Arena Sauerland bei Winterberg. Fast überall sollen spätestens zu den Weihnachtsferien die Lifte laufen.

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Der Tagesskipass kostet nach Angaben des Verbandes Deutscher Seilbahnen durchschnittlich 4,2 Prozent mehr als im Vorjahr. Konkrete Kosten für eine Tageskarte hängen vom jeweiligen Skigebiet ab. Im italienischen Südtirol beträgt der Preisanstieg bei Seilbahnen dieses Jahr durchschnittlich 3,4 Prozent, wie der Verbraucherverband Altroconsumo berechnet hat. Auch in Österreich müssen Skifahrer tiefer in die Tasche greifen.