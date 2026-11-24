Eine 69-Jährige geriet nahe Gelbensande unter einen Zug. Warum sie an den Gleisen war, ist noch unklar.

Schwerer Unfall auf Bahngleisen bei Rostock: Die Verletzungen der Seniorin sind zu massiv für einen Transport per Rettungshubschrauber. Dramatische Szenen an der Bahnstrecke zwischen Rostock und Stralsund am Dienstagvormittag: Kurz vor dem Bahnhof Gelbensande ist es gegen 10.45 Uhr zu einem folgenschweren Zugunfall gekommen.

Eine 69-jährige Spaziergängerin wurde von einem einfahrenden Zug erfasst, unter die Bahn gezogen und dabei lebensbedrohlich verletzt. Nach bisherigen Informationen war die Seniorin zuvor mit einem Gehstock und einem Beutel entlang der Bahnstrecke zu Fuß unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache wurde sie schließlich von einem Zug der Ostdeutschen Eisenbahn Gesellschaft erfasst und geriet unter das Fahrzeug. Die Frau musste von den Einsatzkräften befreit werden.

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Sie erlitt eine lebensbedrohliche Kopfverletzung, der Lokführer einen Schock. Ein Großaufgebot an Rettungskräften eilte zum Unfallort. Neben mehreren Feuerwehren waren auch die Landes- und Bundespolizei, ein Notarzt sowie Rettungswagen im Einsatz. Zusätzlich landete ein Rettungshubschrauber in der Nähe der Unfallstelle.

Die schwer verletzte 69-Jährige wurde anschließend mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Verletzungen waren so massiv, dass ein Transport per Hubschrauber abgesagt werden musste. Auch für die Reisenden im betroffenen ODEG-Zug hatte der Vorfall erhebliche Folgen. Insgesamt 90 Fahrgäste waren zwischen Rostock und Stralsund unterwegs, als sich das Unglück ereignete.

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Die Passagiere wurden am Bahnhof Gelbensande aus dem Zug evakuiert und in bereitgestellte Ersatzbusse gebracht. Von dort aus konnten sie ihre Reise fortsetzen. Die Bahnstrecke musste nach dem Unfall in beide Richtungen vollständig gesperrt werden. Wie lange die Sperrung andauert, war zunächst unklar.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen. Nach derzeitigem Stand ist ein Unfall am wahrscheinlichsten. Warum sich die 69-Jährige entlang der Gleise aufhielt und wie es letztlich zur folgenschweren Kollision kommen konnte, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Liebe Leserinnen und Leser, wir freuen uns über Ihren Beitrag und einen respektvollen Austausch.

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