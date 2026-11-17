Schweres Zugunglück in Prag am 17. November: Zwei Züge prallten zusammen, 46 Menschen verletzt. Verkehrsminister Ivan Bednarik untersucht Ursachen des Unfalls.

Ein schwerwiegender Vorfall hat die Hauptstadt Tschechien s erschüttert, als am Dienstagmorgen zwei Personenfahrzeuge nahe dem zentralen Hauptbahnhof kollidierten. Bei dem spektakulären Unfall wurden insgesamt 46 Menschen verletzt, wobei die Behörden betonen, dass die Sicherheitskräfte umgehend alarmiert wurden. Die betroffenen Züge waren mit zahlreichen Reisenden besetzt, die sich zum Zeitpunkt des Zusammenstoßes in der tschechischen Metropole befanden. Die Auswirkungen des Vorfalls sind deutlich spürbar und haben den regulären Betrieb auf einer der wichtigsten Strecken vorübergehend zum Erliegen gebracht.

Kritischer Zustand von vier Passagieren

Vier der 46 Verletzten erlitten schwere Verletzungen, die nach Angaben der örtlichen Behörden lebensbedrohlich sind. Die übrigen 42 Personen kamen mit leichteren Blessuren davon, wurden aber dennoch medizinisch versorgt. Die geretteten und transportbedürftigen Reisenden wurden mit Tragen von den Unfallstellen abtransportiert, wie Videos auf den Social Media Plattformen zeigen, die sich schnell im Internet verbreiteten. Die betroffenen Personen wurden in diverse Krankenhäuser in Prag gebracht, wo ihre Behandlungen fortgesetzt werden. Die Schwere der Verletzungen an den vier Patienten zeigt, wie kritisch die Lage zu Beginn der Rettungsmaßnahmen war.

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Kollision auf der Seifert-Straße Brücke

Die Kollision ereignete sich auf einer Brücke über die stark befahrene Seifert-Straße, direkt in der unmittelbaren Nähe des Hauptbahnhofs. Es handelte sich dabei um eine hochfrequentierte Verbindungsroute in der Stadt. Die beiden betroffenen Züge mussten umgehend von den Fahrgästen geräumt werden, um weitere Schäden oder Verletzungen zu verhindern. Die Polizei, die Feuerwehr und der Rettungsdienst rückten mit allen verfügbaren Kräften an den Ort des Geschehens, um die Evakuierung zu koordinieren. Der Bahnbetrieb wurde daraufhin vollständig eingestellt, um die Unfallstelle abzusichern.

Unbekannte Ursachen der Kollision

Bislang ist nicht vollständig geklärt, warum sich die beiden Züge auf demselben Gleis begegnen konnten. Der eine Zug stammte aus Mlada Boleslav, während der andere Zug gerade in Richtung Milovice abgefahren war. Verkehrsminister Ivan Bednarik sprach von einem sehr ernsten Ereignis, dessen Ursachen und Umstände noch untersucht werden. Es wird erwartet, dass diese Untersuchung mehrere Stunden in Anspruch nehmen wird. Die genauen technischen oder menschlichen Fehler, die zur Kollision führten, liegen derzeit noch außerhalb der öffentlichen Kenntnis und müssen durch die zuständigen Behörden rekonstruiert werden.

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Feiertag reduziert Reisendenzahlen

Der 17. November ist in Tschechien ein gesetzlicher Feiertag, was eine geringere Auslastung der Züge zur Folge hatte als an einem gewöhnlichen Dienstag. Dieser Tag wird als Tag des Kampfes für Freiheit und Demokratie begangen. Zum einen wird an die Samtene Revolution von 1989 erinnert, die den demokratischen Wandel markierte. Zum anderen gedenkt man der blutigen Niederschlagung einer Studentendemonstration durch die nationalsozialistischen Besatzer im Jahr 1939. Aufgrund dieses historischen Gedenktaags reisten weniger Menschen als üblich, was möglicherweise die Gesamtzahl der Verletzten begrenzt hat. Dennoch bleibt die Anzahl der 46 Betroffenen eine erhebliche Zahl, die das Trauma der Stadt prägt.

Politische Stellungnahmen und Folgen

Die politische Führung reagiert auf die Tragödie mit strikter Beobachtung der Umstände. Minister Ivan Bednarik betonte die Wichtigkeit einer transparenten Aufklärung, um ähnliche Vorfälle in der Zukunft zu vermeiden. Die Stadt Prag und das Verkehrsministerium arbeiten eng mit den Sicherheitsbehörden zusammen, um die Lücken im System zu identifizieren. Die vorübergehende Einstellung des Betriebs hat bereits zu erheblichen Verspätungen und Umleitungen geführt, die die Pendler vor Ort belasten. Die nächsten Schritte umfassen detaillierte technische Prüfungen der betroffenen Züge und der Signalanlagen. Die Bevölkerung wartet auf die Ergebnisse der Untersuchung, die in den kommenden Tagen erwartet werden.