Schwerer Bahnunfall in Prag: Zwei Personenzüge kollidieren nahe dem Hauptbahnhof. Dutzende Verletzte, Verkehrschaos und Ermittlungen zu den Ursachen des Unfalls.

Bei einer schweren Kollision zweier Personenzüge in der tschechischen Hauptstadt Prag sind am Dienstag, dem 17. November 2024, Dutzende Menschen verletzt worden. Der Unfall ereignete sich in unmittelbarer Nähe des zentralen Hauptbahnhof s auf einer Brücke, die sich direkt über der stark frequentierten Seifert-Straße befindet. Bereits am frühen Morgen waren die Einsatzkräfte der Polizei, der Feuerwehr und des Rettungsdienstes an der Stelle des Geschehens im Einsatz, um die betroffenen Fahrgäste zu bergen und Erste Hilfe zu leisten.

Unfallherd und Verletztenstatus

Laut Angaben eines Sprechers der Rettungskräfte, die der Nachrichtenagentur CTK gegenüber Auskunft gaben, sind mehrere der am Unglück beteiligten Personen schwer verletzt worden. Die übrigen Betroffenen erlitten lediglich leichte Verletzungen, wurden jedoch vorsorglich in verschiedene Krankenhäuser der Stadt eingeliefert. Die genauen Zahlen der Schwerverletzten wurden zunächst nicht veröffentlicht, doch die Anzahl der insgesamt betroffenen Menschen wird als hoch eingestuft, was auf eine erhebliche Dynamik bei der Kollision hindeutet.

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Ermittlungen der Behörde

Tschechiens Verkehrsminister Ivan Bednarik nahm nach dem Vorfall Stellung und betonte, dass die Ursachen und Umstände des Zusammenstoßes derzeit intensiv untersucht würden. Zunächst war unklar, wie es zu der Begegnung der beiden Züge auf demselben Gleisabschnitt kommen konnte. Die Behörden gehen davon aus, dass es sich um einen schwerwiegenden Fehler im Zugleitbetrieb oder in der Fahrplandisposition gehandelt haben könnte, der zu dieser fatalen Kollision führte.

Hintergrund und Betriebsumstände

Die beteiligten Züge kamen aus unterschiedlichen Richtungen; einer der beiden Wagen hatte seinen Ursprung in Mladá Boleslav, während der andere gerade in Richtung Milovice abgefahren war. Experten vermuten, dass die Züge zum Zeitpunkt des Unfalls weniger ausgelastet gewesen sein könnten, was mit dem Datum des Geschehens zusammenhängen könnte. Am 17. November wird in Tschechien der "Tag des Kampfes für Freiheit und Demokratie" begangen, der sowohl an die Samtene Revolution von 1989 als auch an die Niederschlagung einer Studentendemonstration durch nationalsozialistische Besatzer im Jahr 1939 erinnert.

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Auswirkungen auf den Bahnverkehr

Durch die Kollision wurde der Bahnverkehr in Prag vorübergehend vollständig eingestellt. Fernverkehrszüge wurden in andere Bahnhöfe umgeleitet, was zu erheblichen Verspätungen und Umbuchungen führte. Reisende wurden angehalten, alternative Verkehrsmittel zu nutzen, wobei die U-Bahn als wichtiger Ausweichweg diente. Die Aufräumarbeiten und die Freiräumung der Gleise dürften mehrere Stunden in Anspruch nehmen, wodurch der Betrieb nicht sofort wieder aufgenommen werden konnte.

Politische und historische Einordnung

Der Unfall findet auf einem Datum statt, das für die tschechische Gesellschaft von großer historischer Bedeutung ist. Der Gedenktag an die Kämpfe für Freiheit und Demokratie steht im starken Kontrast zu den aktuellen Sicherheitsproblemen im öffentlichen Nahverkehr. Die Regierung und die Verkehrsbehörden stehen nun unter Druck, die Gründe für den Fehler schnellstmöglich aufzuklären und Maßnahmen zu ergreifen, um derartige Vorfälle in der Zukunft zu vermeiden.