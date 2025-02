Zugunglück nahe Hamburg: Bernhard Hoëcker an Bord - Ein Todesopfer und 25 Verletzte

Bei einem schweren Zugunglück auf der Strecke von Hamburg nach München ist ein Mann ums Leben gekommen und 25 weitere Personen verletzt worden. Unter den Fahrgästen befand sich auch der TV-Komiker Bernhard Hoëcker, der sich aber laut Management unversehrt aus der misslichen Lage befreien konnte.

Bei einem schweren Zugunglück auf der Strecke von Hamburg nach München ist nach aktuellem Stand ein Mann ums Leben gekommen, 25 weitere Personen wurden verletzt. Wie jetzt bekannt wurde, befand sich unter den rund 300 Fahrgästen im ICE auch TV-Komiker Bernhard Hoëcker (54). Gegenüber der-Zeitung konnte dessen Management aber bereits Entwarnung geben: 'Ja, er war in dem Zug. Aber es geht ihm körperlich gut.

' Der TV-Star sei bekannt dafür, vornehmlich auf öffentliche Verkehrsmittel zurückzugreifen, um seine Termine wahrzunehmen. So sei es auch an diesem Dienstag der Fall gewesen. Wie genau es zu dem Unglück gekommen war, ist noch nicht geklärt. Ein Lkw hatte sich angeblich bei einem Bahnübergang teils noch auf den Schienen befunden, trotz Notbremsung des ICE sei es zum Aufprall gekommen. Der Fahrer des Sattelzugs habe sich in letzter Sekunde durch einen Sprung aus dem Fahrerhaus retten können, schreibt das





brigitteonline / 🏆 23. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

ZUGUNGLUCK HAMBURG MÜNCHEN BERNHARD HOECKER UNFALL

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Kai Pflaume stellt ARD-Kollegen Bernhard Hoëcker im TV bloßBernhard Hoëcker erlebt einen unangenehmen Moment im ARD-Quiz.

Weiterlesen »

Tödliches Zugunglück in Rönneburg bei HamburgEin ICE kollidierte am Bahnübergang in Rönneburg bei Hamburg mit einem Lastwagen, wodurch ein Fahrgast ums Leben kam und 25 weitere verletzt wurden. Die Bahnstrecke ist gesperrt, der Verkehr wird umgeleitet.

Weiterlesen »

Hamburg & Schleswig-Holstein: HSV Hamburg spielt 30:30 gegen die Rhein-Neckar LöwenZum Auftakt der Bundesliga-Rückrunde gibt es für die Mannschaft von Trainer Torsten Jansen ein Unentschieden gegen die Mannheimer. U21-Weltmeister Moritz Sauter bleibt bis 2029 in Hamburg.

Weiterlesen »

Hamburg & Schleswig-Holstein: Zahl der Grippekranken in Hamburg stark gestiegenDie Grippewelle ist in vollem Gange. Immer mehr Menschen in Hamburg erkranken derzeit an den Influenzaviren. Was raten Experten?

Weiterlesen »

Hamburg & Schleswig-Holstein: Zwei Menschen in Hamburg mit Stichwaffe verletztIn der Nähe der Hamburger Reeperbahn kommt es in der Nacht zu einer Schlägerei zwischen mehreren Beteiligten. Zwei Menschen erleiden Stichverletzungen - die Täter sind auf der Flucht.

Weiterlesen »

Hamburg & Schleswig-Holstein: Fast 120 Mal Blitzer in Hamburg beschädigtHamburgs Blitzer sind eine wahre Goldgrube. Das ist gut für die Stadt und schlecht für die, die zu schnell unterwegs sind. Manche ärgern sich so sehr, dass sie zu rabiaten Mitteln greifen.

Weiterlesen »