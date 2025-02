Zugverkehr Berlin-Polen nach Brandstiftung beeinträchtigt

Nach einem Brand in einem Kabelschacht in Berlin kommt es zu Einschränkungen im Regional- und Fernverkehr Richtung Polen. Die Deutsche Bahn arbeitet unter Hochdruck an der Beseitigung der Störung und erwartet am Samstagmorgen wieder einen ununterbrochenen Betrieb. Aktivisten haben den Brand für sich reklamiert und die Sabotage gegen die Deutsche Bahn und Tesla erklärt.

Berlin/Potsdam (dpa/bb) - Nach dem Brand in einem Kabelschacht dauern die Einschränkungen im Regional- und Fernverkehr in Berlin voraussichtlich noch bis in die frühen Morgenstunden am Samstag an. Zum Betriebsbeginn soll der Zugverkehr wieder ohne Beeinträchtigungen rollen, das teilte die Deutsche Bahn mit. Es werde unter Hochdruck an der Beseitigung der Störung gearbeitet. Nach dem Brand am Mittwoch fallen auf den Regionalbahnlinien RE2, RE7, RB 21 und RB 23 Züge aus oder werden umgeleitet.

Auch im Fernverkehr gibt es weiter Beeinträchtigungen nach der mutmaßlichen Brandstiftung: Betroffen sind Verbindungen des Eurocity von Berlin über Frankfurt (Oder) nach Polen. Den Brand in einem Kabelschacht an einer Bahnstrecke am Mittwoch in Berlin haben Aktivisten in einem Bekennerschreiben für sich reklamiert. Die Sabotage richte sich gegen die Deutsche Bahn und Tesla, hieß es. Die Bahn spricht von Vandalismusschäden. Wegen des politischen Hintergrundes ermittelt der Staatsschutz des Landeskriminalamtes in Berlin





