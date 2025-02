Zukunft von Isar 2: Fusion Campus oder Gewerbegebiet?

Die Abschaltung des Kernkraftwerks Isar 2 wirft Fragen nach der zukünftigen Nutzung des Geländes auf. Während Bayerns Ministerpräsident Söder die Kernfusionsforschung für wichtig hält und das Gelände für einen 'Fusion Campus' vorschlägt, stößt der Plan in der Gemeinde Essenbach auf Widerstand. Der Bürgermeister vertritt die Meinung, dass das Gelände als Gewerbegebiet genutzt werden sollte, um Gewerbesteuer zu generieren.

Die Abschaltung des Kernkraftwerk s Isar 2 im April 2023 wirft die Frage nach der Zukunft des Geländes auf. Während Bayerns Ministerpräsident Söder eine Reaktivierung der Atomkraft nicht ausschließt und auch eine Weiterentwicklung der Kernfusion befürwortet, winkt Preussen Elektra, der Betreiber von Isar 2 , eine Reaktivierung ab.

Die Expertenkommission Kernfusion, die im April 2024 gegründet wurde, empfiehlt die Einrichtung eines sogenannten 'Fusion Campus' auf dem Gelände des stillgelegten Kraftwerks. Bayerns Wissenschaftsminister Markus Blume (CSU) sieht in der Nutzung des Areals für die Kernfusionsforschung eine Chance, einen signifikanten Beitrag zur Weiterentwicklung dieser Technologien zu leisten. Die staatliche Expertenkommission hat nun ihren Masterplan für die Umsetzung des Kernfusionsforschungsprojekts vorgelegt. Das Konzept sieht Forschung und Ausbildung als zentrale Schwerpunkte vor. Der Plan stieß in der Gemeinde Essenbach jedoch auf Widerstand. Bürgermeister Dieter Neubauer (CSU) betont, dass das Kraftwerksgelände als Gewerbegebiet genutzt werden sollte und Gewerbesteuer einbringen müsse. Er lehnt eine reine Forschungseinrichtung ab, die zwar Prestige bringen aber finanziell nichts beitragen würde. Neubauer verweist auf die Notwendigkeit finanzieller Ressourcen für die Gemeinde. Auch der Vorschlag, das Kraftwerk als Industriedenkmal zu erhalten, mit einem Museum inklusive, findet in Essenbach keine Zustimmung. Neubauer sieht dies als unbedeutend für die Gemeinde an und schlägt vor, den Kühlturm abzubauen und in München wieder aufzubauen, wenn dort ein Denkmal gewünscht wird





