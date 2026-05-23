Zukunft von Max Eberl bei Bayern: Zweifel und Hoffnung

Der FC Bayern München steht vor der Entscheidung über den Vertrag von Max Eberl, dem Sportvorstand. Während die Aufsichtsratsmitglieder klar machen, dass Trainer Vincent Kompany unverkäuflich ist, gibt es bei Eberl nach wie vor Zweifel. Die Zukunft des Managers wird in der Aufsichtsratssitzung im August entschieden.

Bayern-Präsident Herbert Hainer hat im Interview mit SPORT BILD erklärt, wie die Aufsichtsrat smitglieder die Arbeit von Max Eberl bewerten.

„Wir beurteilen die Arbeit eines Vorstands immer in ihrer Gesamtheit“, sagte Hainer. Die Entscheidung, ob der bis 2027 laufende Vertrag verlängert wird, werde erst nach einer Analyse des Gesamtbildes getroffen. Auch Ehrenpräsident Uli Hoeneß äußerte sich zu Eberls Zukunft. In einem Gespräch mit dem SPIEGEL wollte er sich nicht festlegen, sprach aber von einer Tendenz „60 zu 40 für eine Verlängerung“.

Hoeneß fügte aber hinzu: „Da sind noch Zweifel.

“ Er bezeichnete Eberl als „Manager, der hier einen großen Anteil an unserem Erfolg dieser Saison hat“. Über eine mögliche Verlängerung könne aber frühestens ab dem 1. Juli verhandelt werden, sagte Hoeneß. Der Aufsichtsratsmitglied betonte, dass Vorstände erst ein Jahr vorher verhandelt oder verlängern können.

Eberl selbst sagte zuletzt, dass es am Anfang nicht einfach war, aber jetzt sehr gute Dinge auf den Weg gebracht worden seien.

„Man soll meinen Job bewerten. Und wenn sie meinen Job gut finden, dann bin ich auch bereit, länger bei Bayern zu bleiben“, sagte Eberl. Hoeneß äußerte sich in einem Interview mit dem SPIEGEL zu Eberls Zukunft und betonte, dass er nicht tiefer in die Zukunftsfrage einsteigen wolle.

„Ich möchte jetzt nicht in Details gehen, das überlasse ich dann unserer Diskussion im Aufsichtsrat“, sagte der 74-Jährige. In der Aufsichtsratssitzung im August müsse dann entschieden werden, „ob Max Eberl der Manager ist, der den FC Bayern in die Zukunft führen soll.

“ Die Bosse haben unmissverständlich klar gemacht, dass man felsenfest hinter Trainer Vincent Kompany stehen wird (Hainer: „Er ist unverkäuflich! “), gibt es bei Eberl nach wie vor Zweifel. Kritikpunkte an Eberl sind die interne Kommunikation und seine Reputation als härtester Poker-Manager bei Gehältern und Ablösesummen





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