Die Branchenverbände BDSV, VDA, VDMA und ZVEI haben gemeinsam mit Mitgliedsunternehmen das „Zukunftsmodell Rohstoffsicherung“ entwickelt.

Die Branchenverbände BDSV, VDA, VDMA und ZVEI haben gemeinsam mit Mitgliedsunternehmen das „Zukunftsmodell Rohstoffsicherung“ entwickelt. Damit soll die Versorgung der deutschen Industrie mit kritischen Rohstoffen langfristig besser abgesichert werden.

Hintergrund sind strukturelle Abhängigkeiten, die zahlreiche Branchen vor Herausforderungen stellen. Bei 19 von 20 strategisch wichtigen Rohstoffen besteht demnach eine starke Marktkonzentration, während potenzielle Exportbeschränkungen weltweit eine Wertschöpfung von rund 6,5 Billionen US-Dollar gefährden könnten. Das Modell orientiert sich insbesondere an den Erfahrungen Japans und sieht eine klare Arbeitsteilung zwischen Industrie und Staat vor. Beschaffung, Investitionsentscheidungen und Rohstoffabnahme sollen grundsätzlich in der Verantwortung der Unternehmen bleiben.

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Der Staat soll strategische und regulatorische Rahmenbedingungen schaffen sowie Risiken abfedern, die einzelne Unternehmen nicht allein tragen können. Eine vollständige Übertragung unternehmerischer Risiken auf den Staat ist nicht vorgesehen. Ein zentraler Baustein ist ein industriegeführtes Deutsches Rohstoffhandelshaus, dessen Vorgründungsphase mit der Unterzeichnung einer Absichtserklärung eingeleitet wurde und Mitte 2027 abgeschlossen sein soll. Das Handelshaus soll den industriellen Bedarf bündeln, Rohstoffe beschaffen und handeln sowie strategische Lagerhaltung und Beteiligungen entlang der Lieferkette ermöglichen.

Von der gemeinsamen Struktur sollen insbesondere auch kleine und mittelständische Unternehmen profitieren. Die Beschaffungsverantwortung der einzelnen Unternehmen bleibt bestehen. Auf staatlicher Seite sieht das Modell vor, die Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe zu einer Deutschen Agentur für Rohstoff- und Energiesicherheit weiterzuentwickeln. Diese könnte Risiken frühzeitig erkennen, strategische Projekte begleiten, Finanzierungsinstrumente koordinieren und die internationale Zusammenarbeit organisieren.

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Bestehende Instrumente wie der Rohstofffonds und internationale Finanzierungsangebote sollen gezielter eingesetzt und weiterentwickelt werden. Ergänzend werden Differenzverträge zur Absicherung neuer Rohstoffprojekte, eine steuerliche Resilienzzulage und Anreize für die strategische Lagerhaltung vorgeschlagen.

„Ohne eine verlässliche Versorgung mit kritischen Rohstoffen gibt es keine starke industrielle Wertschöpfung in Deutschland“, sagt die Präsidentin des Autoindustrie-Verbands VDA Hildegard Müller. „Die Abhängigkeit von wenigen Lieferländern macht unsere Lieferketten anfällig für geopolitische Spannungen, Exportbeschränkungen und Preissprünge. Wir müssen deshalb auch die Rohstoffversorgung breiter und widerstandsfähiger aufstellen. Das Zukunftsmodell Rohstoffsicherung bietet dafür einen konkreten Ansatz: durch das Zusammenspiel von industrieller Nachfrage, unternehmerischer Verantwortung und verlässlichen staatlichen Rahmenbedingungen.

“ Nicolai Martin, Vorsitzender des VDA-Ausschusses für Automobile Lieferketten, betont: „Kein Unternehmen kann strategische Rohstoffabhängigkeiten allein auflösen. “ Das Zukunftsmodell soll zudem europäische Initiativen ergänzen und in bestehende europäische Maßnahmen und Strukturen integriert werden. Ein entsprechender Vorschlag liegt der Europäischen Kommission bereits vor. Thomas Langenbucher ist Experte für Elektromobilität mit beruflichen Stationen in der Automobilindustrie und Finanzbranche.

Seit 2011 berichtet er auf ecomento.de über Elektroautos, nachhaltige Technologien und Mobilitätslösungen.. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche „Inhalt entsperren“. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche „Inhalt entsperren“.

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