Zukunftspläne und Transfergerüchte beim BVB

Karim Adeyemi äußert sich zu seiner Zukunft bei Borussia Dortmund, Serhou Guirassy könnte den Verein verlassen, und zwei Talente könnten den BVB im Sommer verlassen. Der BVB plant einen neuen Flügelstürmer zu holen, aber eine Rückkehr von Jadon Sancho ist nicht geplant.

Karim Adeyemi hat sich in einem Interview mit den 'Ruhr Nachrichten' über seine Zukunft bei Borussia Dortmund geäußert. Der Flügelspieler betont, dass er bei einem Verein spielen möchte, der mit ihm plant und ihm das auch klar kommuniziert.

Adeyemis Vertrag in Dortmund läuft nächsten Sommer aus, und ein ablösefreier Wechsel wird als die 'nicht präferierte Lösung' bezeichnet. Allerdings gibt es Herausforderungen beim Aushandeln eines neuen Vertrages, was einen Wechsel bereits diesen Sommer möglich macht. Serhou Guirassy könnte den BVB im Sommer verlassen, insbesondere da Fenerbahce Istanbul Interesse an ihm zeigt. Guirassy bringt Erfahrung, Abschlussstärke und internationale Klasse mit und besitzt bei Dortmund noch einen Vertrag bis 2028.

Ein Wechsel wäre jedoch nicht einfach, da Guirassys Ausstiegsklausel nur für bestimmte europäische Top-Vereine gilt. Der BVB müsste Guirassy nicht automatisch zu einem festgelegten Preis ziehen lassen und könnte frei verhandeln. Bei einer Ablöse im Bereich von rund 40 Millionen Euro würde Dortmund gesprächsbereit werden. Trotzdem ist ein Sommerwechsel nicht ausgeschlossen, da Guirassy 30 Jahre alt ist und bei einem hohen Angebot abgewogen werden müsste.

Der BVB könnte mit einer Ablöse im hohen zweistelligen Millionenbereich neuen Spielraum für die Kaderplanung bekommen. Im Sommer könnten auch zwei Talente den BVB verlassen: Almugera Kabar und Kjell Wätjen. Der BVB plant einen Verkauf von Kabar, der in der abgelaufenen Bundesliga-Saison nur zu einem Einsatz kam. Wätjen wird laut 'kicker' nicht mehr im Profikader von Coach benötigt und wird wohl keine Rückkehr zu den BVB-Amateuren in der Regionalliga wollen.

Der BVB möchte in diesem Sommer einen neuen Flügelstürmer holen, aber eine Rückkehr von Jadon Sancho ist nicht angedacht. Der BVB hat von zwei kolportierten Namen, Konstantinos Koretsas und Diego Moreira, Abstand genommen, da sie zu teuer sind. Julien Duranville kehrt nach wenig erfolgreicher Leihe zurück nach Dortmund, aber eine endgültige Trennung ist möglich





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