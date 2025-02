Zukunftssichere Berufe: Wo liegen die Chancen?

Dieser Artikel beleuchtet die Zukunftsperspektiven verschiedener Berufsfelder. Es werden MINT-Berufe, Berufe im Gesundheitswesen, Handwerk, Bildung und weitere zukunftssichere Bereiche vorgestellt.

Egal, ob nach der Schule, nach dem Studium oder im Rahmen einer beruflichen Umorientierung – irgendwann steht jede*r mal vor der Frage, was er oder sie eigentlich beruflich machen will. Für viele ist bei der Jobauswahl die Zukunftsperspektive ein wichtiges Argument. Einige Bereiche haben sich in der Vergangenheit weiterentwickelt, andere sind jedoch auf der Strecke geblieben.

Gerade die Digitalisierung hat dazu geführt, dass manche Aufgabenbereiche weggefallen sind, dafür aber auch neue entstanden sind. Während so mancher Beruf sogar vom Aussterben bedroht ist, sind andere Jobs weitaus gefragter und werden es auch in Zukunft noch sein. Welche das sind, erfahrt ihr hier. Von den sogenannten MINT-Fächern oder MINT-Berufen haben sicher die meisten schonmal gehört. Dabei handelt es sich um Berufe, die einen naturwissenschaftlichen Hintergrund haben. Die Abkürzung steht für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik. In diesen Fachgebieten herrscht ein großer Bedarf an Fachkräften. Besonders gefragt sind Frauen. Denn laut einer Studie deslag der Frauenteil bei MINT-Facharbeiterberufen 2021 gerade einmal bei 13,8 Prozent. Bei MINT-Spezialistenberufen sind es 14,4 Prozent und bei MINT-Expertenberufen 21,4 Prozent. Obwohl die Zahl der Frauen in MINT-Berufen in den letzten Jahren gestiegen ist, sind immer noch deutlich mehr Männer in diesen Berufen zu finden. Während man für einige MINT-Berufe ein Studium benötigt, braucht man für andere Jobs eine Ausbildung. Ein besonders gefragter Beruf, für den ihr keine vorangegangene Ausbildung braucht, ist der des Programmierers bzw. der Programmiererin. Hier ist es lediglich erforderlich, dass ihr eine der gängigen Programmiersprachen beherrscht. Wir haben euch nachfolgend eine Auswahl an MINT-Berufen mit Zukunft aufgelistet: Medizinische Berufe und Berufe im Pflegebereich mit Zukunft Der Fachkräftemangel im Gesundheitsbereich wird spätestens seit der Corona-Pandemie deutschlandweit thematisiert. Menschen werden immer älter und so steigt auch der Anteil Pflegebedürftiger. Jobs im Gesundheitsbereich sind sehr gefragt und bieten sich daher auch optimal für Quereinsteiger*innen an. Hier kommen Berufe im Gesundheitsbereich, die dringend gesucht werden. Auch im handwerklich-technischen Bereich macht sich der Fachkräftemangel deutlich bemerkbar. Handwerker*innen werden nach wie vor gebraucht und sind auch in Zukunft sehr gefragt. Wenn ihr euch für einen handwerklichen Beruf entscheidet, habt ihr nicht nur einen abwechslungsreichen Job mit einer rosigen Zukunft, sondern auch Aufstiegsmöglichkeiten. Ihr könnt zum Beispiel euren Meister machen und euch selbstständig machen. Wir verraten euch handwerkliche Berufe mit Zukunft: In Deutschland herrscht nach wie vor ein Lehrer*innenmangel. In den letzten Jahren gingen viele Lehrer*innen in den Ruhestand und es gibt nicht genug Nachwuchs. Der Beruf des Lehrers bzw. der Lehrerin ist sehr abwechslungsreich und ausgesprochen zukunftssicher. Denn Bildung gehört zu den wichtigsten Bausteinen einer Gesellschaft. Hier kommen weitere wichtige und sichere Berufe sowohl im Sozialbereich als auch im Bereich Erziehung und Bildung. Auch viele kreative Berufe haben Zukunft. Aufgrund der Digitalisierung sind viele neue Berufszweige entstanden, die besonders für kreative Personen von Interesse sein können. Die Anforderungen unterscheiden sich hier ebenfalls. Während bei vielen Jobs ein Studium gefordert wird, ist für andere eine Ausbildung notwendig. Hier kommen einige kreative Berufe mit Zukunft: Auch viele kaufmännische Berufe haben eine gute Zukunftsperspektive. Denn Bürokaufleute oder Industriekaufleute sind nicht unbedingt auf eine Branche festzulegen, sondern können in ihrem Beruf branchenübergreifend arbeiten. Viele Bürokaufleute arbeiten zum Beispiel in der HR-Abteilung eines Unternehmens. Außerdem haben sich viele Berufe weiterentwickelt und an die Digitalisierung angepasst. Hier findet ihr eine kleine Auswahl solcher Berufe. Karriere, Beruf und Berufung – trau dich und beschäftige dich aktiv mit deinen beruflichen Zielen. Lies dich ein und vernetze dich mit anderen. So wirst du nach und nach deine Bestimmung finden und kannst einen Beitrag leisten. Dein beruflicher Erfolg liegt in deiner Hand





