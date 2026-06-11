Zulieferer in Schwierigkeiten: Traditionsunternehmen meldet Insolvenz, 320 Mitarbeiter bangen um ihre Jobs

Ein deutscher Zulieferer, der traditionsreiche Maschinenbauer ist, steckt in finanziellen Schwierigkeiten und meldet Insolvenz an. 320 Mitarbeiter des Unternehmens bangen jetzt um ihre Jobs. Das Familienunternehmen blickt auf eine fast 120-jährige Geschichte zurück und fertigt Sondermaschinen für das In- und Ausland. Ohne die lassen sich viele Motoren oder Getriebe nicht in Serie produzieren. Der Autozulieferer selbst will die Krise zu meistern und nutzt die Eigenverwaltung früh und bewusst, um das Familienunternehmen für die Zukunft bestmöglich in einem sich stark ändernden Markt aufzustellen.

Die Krise in der Automobilindustrie fordert das nächste Opfer: Ein deutscher Zulieferer steckt in finanziellen Schwierigkeiten und meldet Insolvenz an. 320 Mitarbeiter des traditionsreichen Maschinenbauers bangen jetzt um ihre Jobs.

Das Familienunternehmen blickt auf eine fast 120-jährige Geschichte zurück. Alles begann 1907 mit einer Hufschmiede. Heute fertigt der Traditionsbetrieb Sondermaschinen für das In- und Ausland. Ohne die ließen sich viele Motoren oder Getriebe nicht in Serie produzieren.

Der Autozulieferer selbst will, die Krise zu meistern. Geschäftsführer Christopher Köster: "Wir nutzen die Eigenverwaltung früh und bewusst, um unser Familienunternehmen für die Zukunft bestmöglich in einem sich stark ändernden Markt aufzustellen.

" Das Amtsgericht Arnsberg stellte der Paul Köster GmbH Rechtsanwalt Marco Kuhlmann als Sachwalter zur Seite. Er soll durch "ein deutlich verändertes Marktumfeld" ausgelöst worden sein. In einer Presseerklärung heißt es: "Ein erheblicher und plötzlicher Auftragsrückgang, vor allem aus der Automobilindustrie, hat die Automotive in der Vergangenheit einige Insolvenzen gegeben. Das hat wie ein Verstärker auf die Paul Köster GmbH gewirkt.

" Der Geschäftsbetrieb läuft nach seinen Angaben aber aktuell uneingeschränkt weiter. Kundenaufträge, Lieferbeziehungen und Serviceleistungen würden fortgeführt. Die Löhne der rund 320 Mitarbeiter seien für drei Monate über das Insolvenzgeld der Bundesagentur für Arbeit gesichert. Der Sprecher betont auf BILD-Anfrage: "Im Mittelpunkt steht die Sicherung des Standortes Medebach und möglichst vieler Arbeitsplätze.





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