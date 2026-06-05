Zum 100. Geburtstag von Fürst Johannes von Thurn und Taxis

Fürst Johannes von Thurn und Taxis und seine Frau Gloria prägten die High Society der 80er. Anlässlich seines 100. Geburtstags ein Blick auf sein Leben zwischen Adel, Reichtum und Popkultur.

Fürst Johannes von Thurn und Taxis und seine Frau Gloria prägten die europäische High Society der 1980er Jahre wie kaum ein anderes Paar. Während Johannes heute oft nur als der Ehemann der schillernden Gloria in Erinnerung bleibt, war er selbst der Erbe eines der bekanntesten deutschen Adel shäuser mit einer jahrhundertealten Geschichte.

Am 5. Juni hätte er seinen 100. Geburtstag gefeiert. Seine vollständige Titulatur liest sich wie ein Abriss der europäischen Adelsgeschichte: Johannes Baptista de Jesus Maria Louis Miguel Friedrich Bonifazius Lamoral, Fürst von Thurn und Taxis, Fürst zu Buchau und Fürst zu Krotoschin, Herzog zu Wörth und Donaustauf, gefürsteter Graf zu Friedberg-Scheer, Graf zu Valle-Sassina, Graf zu Marchtal und Neresheim, Erbgeneralpostmeister, Ehrenritter des Souveränen Malteserritterordens.

Diese Fülle an Titeln verweist auf eine Welt des Reichtums, des Besitzes und des gesellschaftlichen Glanzes, die heute fast märchenhaft anmutet. Doch Johannes, der von 1926 bis 1990 lebte, ist 35 Jahre nach seinem Tod vielen nur noch indirekt ein Begriff. Sein wohl bekanntestes Vermächtnis ist untrennbar mit Gloria verbunden, die als Punker-Fürstin, Prinzessin TNT oder Pop-Aristokratin berühmt wurde. Möglich wurde dieses öffentliche Phänomen auch durch ihre Ehe mit Johannes, der damit selbst ein Stück Zeitgeschichte schrieb.

Johannes wuchs auf Schloss Höfling bei Regensburg auf und besuchte ein öffentliches Gymnasium, bevor er eine Banklehre absolvierte, um sich auf seine Rolle als künftiger Chef des Hauses vorzubereiten. Damals wurde das Familienvermögen auf mehrere Milliarden D-Mark geschätzt, bestehend aus Firmenbeteiligungen, einer Bank, mehreren Brauereien, Schlössern und riesigen Ländereien in Deutschland und Südamerika. Seit Anfang der 1960er Jahre arbeitete Johannes in der Familienverwaltung, baute den Grundbesitz in Südamerika aus und pflegte Kontakte zu Milliardären wie dem US-Öl-Tycoon J. Paul Getty.

In den Klatschspalten der Boulevardpresse tauchte er immer häufiger auf und wurde als Mitglied des internationalen Jetsets und einer der begehrtesten Junggesellen gehandelt. Trotz Gerüchten, dass er sich nicht für eine Ehe interessiere, konnte er sich dem Druck der Familie nicht entziehen: Ein Erbprinz muss für den Fortbestand der Linie sorgen.

Obwohl er unter den Prinzessinnen Europas wählen konnte, entschied er sich für die junge Gräfin Gloria von Schönburg zu Glauchau, die aus einem verarmten sächsischen Adelsgeschlecht stammte, das in der DDR enteignet worden war. Die erste Begegnung fand 1979 im Münchner Café Reitschule statt. Gloria war damals 19, Johannes fast 34 Jahre älter. Sie sagte später: Mein Mann war mir sehr ähnlich, er war auch auf der Flucht vor sich selbst.

Er hat gehofft, in mir Halt zu finden, und ich in ihm. Bald merkte ich, dass ich die Stärkere bin und auf ihn aufpassen muss. Die Hochzeit am 31. Mai 1980 war ein gesellschaftliches Ereignis ersten Ranges.

Die Trauung nahm der Regensburger Bischof Rudolf Graber vor, das Paar fuhr in einer goldenen Kutsche, und Glorias Diadem aus über 2000 Diamanten und Perlen hatte einst Napoleons Gattin getragen. Es gab Freibier für die Regensburger. Bereits sechs Monate später wurde die erste Tochter Maria Theresia geboren, 1982 folgte Elisabeth Margarete, und 1983 der Stammhalter Albert. Mit dem Tod seines Vaters Karl August im April 1982 war Johannes zum Fürsten und Familienoberhaupt aufgestiegen.

Während Gloria als Punk-Prinzessin die Klatschpresse begeisterte, zog Johannes sich zurück. Nach der Geburt des Sohnes, so Gloria, habe mein Mann durchgeatmet und sei wieder mit seinen Freunden losgezogen. Ihre Ehe hielt, auch wenn das Paar unterschiedlicher kaum sein konnte. Johannes starb 1990 im Alter von 64 Jahren an einer Krebserkrankung.

Gloria übernahm die Führung des Hauses und sanierte das Erbe. Heute ist sie als Unternehmerin und Mäzenin tätig. Der 100. Geburtstag von Johannes wäre eine Gelegenheit, an einen Mann zu erinnern, der weit mehr war als nur der Fürst an der Seite einer Pop-Ikone.

Er war ein traditionsbewusster Aristokrat, ein kluger Geschäftsmann und ein Familienmensch, der die Moderne mit den alten Werten des Adels zu verbinden wusste. Sein Leben spiegelt den Wandel einer ganzen Gesellschaftsschicht wider, die sich zwischen historischem Erbe und Gegenwart behaupten musste





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