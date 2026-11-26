Zum 30. Geburtstag wagt Hailey Bieber einen radikalen Lookwechsel. Auf neuen Fotos für die Vogue France ist sie kaum zu erkennen.

Nur wenige Tage nach ihrem 30. Geburtstag am 22. November zeigt sich das Model bei einem aufsehenerregenden Fotoshooting für dienur leicht bekleidet auf dem Boden.

Dabei nimmt sie eine kunstvolle Pose ein, die ihre schlanke Figur in Szene setzt. Ein Detail fällt aufbesonders auf: Die Unternehmerin hat sich die Augenbrauen bleichen lassen. Die gebleichten Augenbrauen verleihen ihrem Gesicht einen ungewohnt kantigen und markanten Ausdruck. Dazu trägtihre dunklen Haare offen und schaut selbstbewusst in die Kamera.

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Mit dem auffälligen Shooting präsentiert sich das Model pünktlich zu ihrem 30. Geburtstag in einem völlig neuen Look. Ihr gewohntes Erscheinungsbild ist auf den Aufnahmen kaum wiederzuerkennen.unter anderem in einem goldenen Zweiteiler aus Jacke und Hose. Auf einem anderen Foto trägt sie einen roten BH zu schwarzer Unterwäsche, wie das Magazinberichtet.