Sicherheitsforscher berichten von skriptbasiertem Skimming bei mehreren Online-Händlern. Die Masche ist auch für andere Seiten brisant.

Cyberkriminelle haben Web Real Time Communication als Angriffsvektor genutzt, um Kreditkartendaten bei mehreren großen Online-Händlern abzugreifen. Informationen argloser Kunden wanderten mithilfe eines Skripts an eine Domain der Angreifer – wohl unbemerkt von den IT-Sicherheitsverantwortlichen, denn für die spielt WebRTC in der Regel keine große Rolle.

Der Zeitpunkt dürfte bewusst kurz vor dem gestrigen Black Friday gewählt worden sein, vermuten die Entdecker der Masche. Zum Black Friday locken Händler jedes Jahr mit großen Rabatten, weshalb an diesem Tag besonders viele Menschen ihre Kreditkarte für Online-Bestellungen nutzen. Entdeckt und gemeldet wurden die Aktivitäten von Sicherheitsforschern bei Infohawk.

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Demnach wurden die Skripte diese Woche bei lascana.com, shop.samsonite.com, shop.americantourister.com, revolve.com und fwrd.com platziert – allesamt bekannte Marken für Bekleidung beziehungsweise Koffer und Reisetaschen. Zwar handelt es sich durchweg um internationale Domains, beziehungsweise die für US-Kundschaft. Wer mit einer deutschen IP-Adresse revolve.com oder fwrd.com aufruft, landet aber auch gleich im deutschsprachigen Kundenbereich. Darum könnten auch Kunden aus Deutschland betroffen sein.