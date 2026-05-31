Zum zehnten Jahrestag: Die Nvidia Geforce GTX 1070

Die Nvidia Geforce GTX 1070 war eine wichtige Meilenstein in der Geschichte der Grafikkarten. Sie teilte sich den gleichen Grafikchip wie die Geforce GTX 1080 und war in Spielen auf Augenhöhe mit der damals rund 1.150 Euro teuren Geforce GTX 1080.

Zum zehnten Jahrestag blicken wir auf die Nvidia Geforce GTX 1070 zurück. Die Pascal - Grafikkarte wurde im Jahr 2016 vorgestellt und war ein wichtiger Meilenstein in der Geschichte der Grafikkarte n.

Die Geforce GTX 1070 teilte sich den gleichen Grafikchip wie die Geforce GTX 1080, den Pascal-GPU (GP104), der von TSMC im 16-nm-FinFET-Verfahren gefertigt wurde. Die Geforce GTX 1070 deaktivierte einen der fünf Cluster, was 1.920 der 2.560 ALUs vom Vollausbau des schnellen GP104-Grafikprozessors übrig ließ. Die technischen Spezifikationen der Geforce GTX 1070 mit GP104 (Pascal) aus dem Jahr 2016 zeigten, dass die Karte in Spielen auf Augenhöhe mit der damals rund 1.150 Euro teuren Geforce GTX 1080 lag.

Getestet wurde die Founders Edition mit praxisnahen Messungen in Full HD, WQHD und Ultra HD. Die Geforce RTX 1070 trat unter anderem gegen die Titan X und die Geforce GTX 980 Ti an und setzte sich in den meisten Titeln knapp vor das alte Maxwell-Topmodell. Bemerkenswert war die Effizienz: Statt der 250 Watt einer energiehungrigen Titan X genügten der Geforce GTX 1070 rund 150 Watt.

Der GP104-Grafikprozessor der Geforce GTX 1070 brachte 7,2 Milliarden Transistoren mit und markierte den Sprung von Maxwell mit 28 nm auf Pascal mit 16 nm. Von den 20 Streaming-Multiprozessoren (SMs) des Vollausbaus blieben bei der GTX 1070 derer 15 aktiv, was 1.920 Shader-Einheiten, 120 TMUs und 64 ROPs ergab. Beim Speicher sparte Nvidia gegenüber der GTX 1080: Statt des schnelleren GDDR5X kam regulärer GDDR5 zum Einsatz, 8 GiB an einem 256 Bit breiten Speicher-Interface mit 256 GB/s.

Der Basistakt lag bei 1.506 MHz, mittels GPU-Boost waren 1.683 MHz und mehr drin. Die niedrigere Strukturbreite erlaubte höhere Frequenzen bei deutlich geringerer Leistungsaufnahme: der eigentliche Hebel, mit dem die GTX 1070 als Mittelklasse-Grafikkarte die alten Flaggschiffe letztlich einholen konnte. Für die Geforce GTX 1070 liefert Nvidia seit Oktober 2025 keine Game-Ready-Treiber mehr, sondern nur noch quartalsweise Sicherheitsupdates.

Mit dem Wechsel auf die neuen RTX-Generation und die Turing-Architektur verlor Pascal nach und nach den Anschluss; trotzdem hielten sich die GTX 1070, GTX 1060 und GTX 1080 Ti über mehrere Jahre ganz weit oben in der Gunst der Spieler und den Steam-Charts. Den Schlussstrich zog Nvidia indes im Sommer 2025, um Ressourcen auf die KI- und Raytracing-lastigen Architekturen zu verlagern.

Der letzte echte Game-Ready-Treiber erschien im Oktober 2025, zeitgleich mit dem Support-Ende für Windows 10: Für Besitzer einer GTX 1070 in Deutschland bedeutet das, dass neue Spiele zwar uneingeschränkt laufen, offizielle Optimierungen aber ausbleiben. Sicherheitsrelevante Patches sind bis 2028 angekündigt





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