In Deutschland steigen die Ausfälle im Fernverkehr stark an. Der Anteil der gestrichenen Fahrten erreichte 4 Prozent zwischen 2019 und 2024. Der Grüne Abgeordnete Matthias Gastel sieht neben Streikursachen auch die marode Infrastruktur als Ursache. Die FDP kritisiert das Management der Bahn für unzureichende Wartung und Bereitstellung der Fahrzeuge.

In Deutschland ist die Zahl der gestrichenen Zugfahrten im Fernverkehr zwischen 2019 und 2024 stark angestiegen. Der Anteil der Ausfälle erreichte laut Antwort des Verkehrsministeriums (BMDV) auf eine Anfrage des Grünen-Abgeordneten Matthias Gastel 4 Prozent, wenn Streik s und andere externe Einflussfaktoren berücksichtigt werden. Im Regionalverkehr lag der Anteil der Ausfälle im vergangenen Jahr bei fünf Prozent.

Gastel betont, dass die Zunahme von Zugausfällen auch auf eine marode Infrastruktur zurückzuführen ist. Er fordert deshalb eine verbindliche Fortsetzung der bisherigen Investitionen auf hohem Niveau in die Schienennetz-Sanierung. Zweifel der Union an der Fortsetzung dieser Sanierung sieht er als „Gift für bessere Pünktlichkeit und Zugausfälle“. Gleichzeitig weist Gastel darauf hin, dass viele Zugausfälle auch auf unzureichende Wartung und rechtzeitige Bereitstellung der Fahrzeuge zurückzuführen sind. „Hier muss das Management nachlegen und kann nicht alle Schuld auf die Infrastruktur schieben“, so Gastel. Auch der FDP-Abgeordnete Torsten Herbst hatte im Parlament nach den Zugausfällen im Fernverkehr gefragt. Der BMDV-Antwort zufolge waren es allein im vergangenen Jahr mehr als 13.600 ausgefallene Fahrten. Mehr als 60 Prozent davon seien demnach auf externe Ursachen zurückzuführen. Fast die Hälfte aller Ausfälle ereignete sich laut Ministerium streikbedingt im Januar 2024, als es einen Tarifkonflikt mit der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) gab. Die Fahrgäste konnten in der Regel frühzeitig über einen Ausfall informiert werden, heißt es in der Antwort des Ministeriums.





