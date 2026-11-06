Zur-Mühlen-Gruppe schließt Werk in Dissen: 230 Jobs betroffen

Die Zur-Mühlen-Gruppe stellt die Produktion in Dissen ein. 230 Mitarbeiter verlieren ihre Jobs oder wechseln nach Versmold-Loxten. Gründe sind sinkende Absätze und steigende Kosten.

Die Zur-Mühlen-Gruppe ( ZMG), der größte Wurst-Hersteller Deutschlands, bestätigt die Schließung ihres Produktionsstandorts in Dissen. Mit dieser Maßnahme gehen 230 Arbeitsplätze am Standort verloren. Die ZMG verlagert die gesamte dortige Fertigung auf einen anderen Firmensitz, wodurch sich die Produktionslandschaft der Branche verändert. Betroffene Mitarbeiter erhalten ein Angebot, ihre Beschäftigung bei einer weiteren Marke der Unternehmensgruppe fortzusetzen.

Verlagerung nach Versmold-Loxten und neue Arbeitsbedingungen

Die künftige Produktion der Wurstwaren findet in einem Abstand von rund neun Kilometern in Versmold-Loxten im nordrhein-westfälischen Raum statt. Dieses Werk liegt unmittelbar an der Landesgrenze zu Niedersachsen. Allen 230 betroffenen Beschäftigten wird die Möglichkeit eingeräumt, für The Family Butchers weiterzuarbeiten, ein Unternehmen, das zur Zur-Mühlen-Gruppe gehört. Die ZMG strebt an, die Beschäftigten unter ihren bisherigen Arbeitsbedingungen einzustellen, wobei die Berücksichtigung der Betriebszugehörigkeit im Fokus steht. Ein Unternehmenssprecher teilt mit, dass sich Betriebsrat und Arbeitgeber darauf geeinigt haben. Derzeit geht die ZMG davon aus, dass der überwiegende Teil der Belegschaft dieses Angebot annehmen wird.

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Steigende Kosten und sinkende Absätze zwingen zur Entscheidung

Die Zur-Mühlen-Gruppe begründet den Schritt mit verschlechterten Marktbedingungen. Die Absatzmengen stagnieren oder gehen zurück, während gleichzeitig die Kosten für Löhne, Energie und Logistik massiv steigen. Hinzu kommt ein zunehmender Wettbewerb durch internationale Anbieter, die oft mit niedrigeren Preisen agieren. Die Instandhaltung des Standorts in Dissen erfordert erhebliche Investitionen, die sich laut Unternehmensangaben mittelfristig und langfristig nicht refinanzieren lassen. Der Standort in Dissen befindet sich zudem mitten in einem Wohngebiet, was weitere operative Einschränkungen mit sich bringt.

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Strategische Optimierung der Produktionskapazitäten

Durch die Zusammenlegung der Produktionseinheiten will der Wurst-Riese zwei Probleme gleichzeitig lösen. Während das Werk in Dissen aufgegeben wird, soll die Auslastung in Versmold-Loxten wieder ansteigen. Beide Werke produzieren bereits ähnliche Warensortimente. Im Standort Versmold-Loxten werden neben anderen Produkten auch Produkte der Marke Schulte für den Fachgroßhandel sowie Salami hergestellt. Dies ermöglicht eine effizientere Nutzung der vorhandenen Kapazitäten und vermeidet redundante Fixkosten. Die ZMG ist Teil der Premium Food Group, die früher als Tönnies bekannt war.

Vergleichbare Schließungen in der Unternehmensgeschichte

Die Schließung in Dissen ist nicht der erste massive Einschnitt bei der Zur-Mühlen-Gruppe. In der Vergangenheit wurde nach fast 50 Jahren die Produktion in den Eberswalder Wurstwerken eingestellt. Bei dieser Maßnahme waren rund 500 Jobs betroffen. Diese historischen Fälle zeigen die strukturellen Anpassungen, die der größte deutsche Wurst-Hersteller in den letzten Jahren vornehmen musste, um im hart umkämpften Markt zu überleben. Die aktuelle Situation in Dissen markiert eine weitere Phase der Rationalisierung und Standortoptimierung innerhalb der Unternehmensgruppe.