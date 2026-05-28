Zurück auf Netflix: Star verrät Details zur 'Achtsam Morden' Staffel 2

Tom Schilling kehrt als Björn Diemel zurück und verrät im Interview, wie 'Achtsam Morden' Staffel 2 den 'Gag des Lebens' aufgreift. Die Serie vertieft die Themen der ersten Staffel und verschiebt den Fokus auf Björns innere Konflikte. Netflix hat die Serie um eine dritte Staffel verlängert.

Zurück auf Netflix : Star verrät, wie ' Achtsam Morden ' Staffel 2 den 'Gag des Lebens' aufgreift. Im Interview spricht Tom Schilling über seine Rückkehr als Björn Diemel und verrät, was ihn an dieser Rolle fasziniert.

Die Serie setzt ihre ungewöhnliche Mischung aus schwarzem Humor, Krimi und Selbstoptimierungs-Satire fort und vertieft die Themen der ersten Staffel. Achtsamkeit wird zum Spiegel für Björns ungelöste Konflikte und das Motiv des inneren Kindes spielt eine größere Rolle. Tom Schilling spricht im Interview über seine persönliche Haltung zur Achtsamkeit und was er aus der Figur Björn Diemel gelernt hat. Netflix hat die Serie bereits um eine dritte Staffel verlängert, sodass Fans sich auf weitere Folgen freuen können





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