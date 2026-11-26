Keine vier Wochen nach der Geburt ist Amira Aly zurück im Job. Doch ihre kleine Tochter hinterlässt dabei deutliche Spuren.

ist offenbar schon wieder voll im Einsatz! Erst Ende Oktober erblickte ihr drittes Kind das Licht der Welt – doch nicht einmal einen Monat später meldet sich die Moderatorin bereits zurück im Berufsleben.

Aufveröffentlichte sie nun einen Clip, der sie mitten bei einem Projekt zeigt. Ganz ohne familiäre Unterstützung ist sie dort allerdings nicht unterwegs, denn ihr neugeborenes Töchterchen ist mit von der Partie. Viel ist von der KleinenOberteil ist ein deutlicher Spuckfleck zu erkennen. Damit macht das Video klar, dass der Babyalltag die frischgebackene Dreifachmama auch im Job begleitet.

Advertisement

Advertisement

"Sag mir, dass du dein Baby bei der Arbeit mit hast, ohne mir zu sagen, dass du dein Baby bei der Arbeit mit hast. "Instagram zu dem Clip. Bei ihren Followern kommt der lockere Einblick in ihren neuen Alltag sehr gut an. In den Kommentaren sammeln sich zahlreiche Reaktionen.