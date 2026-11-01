Zurück in die Zukunft: Eric Stoltz als Marty McFly gefeuert

Warum Michael J. Fox nicht von Anfang an Marty Mcfly spielte und Eric Stoltz gefeuert wurde. Hintergründe zu den Dreharbeiten und den Folgen.

Die Rolle des Marty McFly gilt als eine der ikonischsten Figuren der Filmgeschichte, verkörpert von Michael J. Fox. Doch lange vor der Fertigstellung des Kultfilms "Zurück in die Zukunft" stand die Besetzung dieser Hauptrolle unter erheblichem Druck. Ursprünglich war der Schauspieler Eric Stoltz für das Projekt verpflichtet worden, doch nach nur vier Wochen Drehzeit wurde er entlassen. Diese Entscheidung veränderte den Lauf des Films und später auch die Karriere beider Schauspieler erheblich.

Cast-Entscheidung und Drehstart mit Eric Stoltz

Eigentlich war Michael J. Fox die erste Wahl der Produzenten und des Regisseurs. Allerdings gab es zu diesem Zeitpunkt ein erhebliches zeitliches Problem, da der Schauspieler fest in der erfolgreichen Sitcom "Familienbande" engagiert war. Aus diesem Grund stand er für die Dreharbeiten zum Film nicht zur Verfügung. Das Studio suchte eine Alternative und fiel auf Eric Stoltz.

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Die Wahl auf Stoltz basierte auf dessen schauspelerischer Leistung im Drama "Die Maske". Der Studio-Chef Sid Sheinberg war von seiner Darstellung derart beeindruckt, dass er darauf bestand, ihn für die Rolle des Marty McFly zu casten. Der Regisseur Robert Zemeckis stand dieser Besetzung jedoch skeptisch gegenüber. Dennoch ging der Film mit ihm in die Produktion.

Kreative Differenzen und der Entlassungsbeschluss

Berein nach vier Wochen Drehbeginn wurde den Verantwortlichen klar, dass die Darstellung nicht den Vorstellungen der Filmemacher entsprach. Robert Zemeckis, sein Co-Autor Bob Gale sowie der Produzent Steven Spielberg waren sich einig, dass Eric Stoltz die Rolle zu ernst spielte. Der humorvolle Ton, der das Genre des Films ausmachen sollte, kam durch seine Interpretation nicht richtig zur Geltung.

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Trotz der schwierigen Situation wurde der Hauptdarsteller entlassen. Überraschenderweise erhielt Eric Stoltz dennoch seine volle Gage für die geleistete Arbeit. Die Filmemacher waren sich jedoch ihrer Sache sicher und versuchten erneut, Michael J. Fox für die Rolle zu gewinnen. Diesmal willigte der Schauspieler ein, was den Drehplan grundlegend veränderte.

Extremer Zeitplan und Produktionskosten

Für Michael J. Fox begann damit ein intensiver Marathon an Dreharbeiten. Während er tagsüber für "Familienbande" vor der Kamera stand, ging es abends direkt weiter zum Set von "Zurück in die Zukunft". Die Aufnahmen dort fanden in der Regel zwischen 18 Uhr und 6 Uhr morgens statt. Szenen, die im Tageslicht spielten, wurden zusätzlich an den Wochenenden gedreht.

In dieser extremen Phase schlief der Schauspieler durchschnittlich nur etwa fünf Stunden pro Tag. Der Wechsel des Hauptdarstellers hatte jedoch auch finanzielle Folgen. Alle bereits mit Eric Stoltz gedrehten Szenen mussten mit Michael J. Fox neu wiederholt werden. Dies verursachte zusätzliche Produktionskosten von drei Millionen Dollar.

Erfolg trotz zusätzlicher Belastungen

Durch die Notwendigkeit der Nachdrehungen erhöhte sich das Gesamtbudget des Films auf 19 Millionen Dollar. Kritiker und Fans könnten meinen, dass sich diese Strapazen nicht gelohnt haben. Die Ergebnisse sprechen jedoch eine klare Sprache: Michael J. Fox machte durch seine charmante Performance und sein unvergleichliches Comedy-Timing Marty McFly zu der Kultfigur, die wir heute kennen.

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Laut Regisseur Robert Zemeckis passte der Schauspieler nicht nur perfekt zur Rolle, sondern seine Anwesenheit verbesserte auch die schauspelerischen Leistungen seiner Kollegen. Die anfänglichen Schwierigkeiten und die hohe Kostenexplosion wurden durch den großen Erfolg des Films wettgemacht. Der Rest ist wie bekannt Filmgeschichte und hat Michael J. Fox zu einer Berühmtheit gemacht.