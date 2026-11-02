Zurück in die Zukunft: Warum Michael J. Fox Eric Stoltz ersetzte

Hinter den Kulissen von Zurück in die Zukunft: Eric Stoltz wurde gefeuert und Michael J. Fox übernahm die Rolle, was den Film rettete und Kult status machte.

Die Kultreihe Zurück in die Zukunft wäre heute ohne Michael J. Fox als Marty McFly kaum vorstellbar. Doch bei der Produktion des ersten Teils gab es eine folgenschwere Änderung in der Besetzung. Ursprünglich hatte das Studio einen anderen Schauspieler für die Hauptrolle engagiert. Dieser wurde nach mehreren Wochen Dreharbeiten wieder gefeuert. Die Gründe dafür waren künstlerischer Natur und betrafen die gesamte Produktion.

Besetzungsentscheidung im Studio

Michael J. Fox war von Anfang an die erste Wahl für die Rolle des Zeitreisenden. Allerdings stand er zu diesem Zeitpunkt täglich vor der Kamera für die erfolgreiche Sitcom Familienbande. Aufgrund dieses Commitments hatte er schlichtweg keine zeitlichen Kapazitäten. Das Studio suchte daher nach einer Alternative für das Projekt. Die Wahl fiel schließlich auf Eric Stoltz, der durch sein Drama Die Maske auf sich aufmerksam machte. Der Studio-Chef Sid Sheinberg war von dessen schauspielerischer Leistung so überzeugt. Er bestand darauf, dass Stoltz die Hauptrolle übernehmen sollte. Trotz der Skepsis von Regisseur Robert Zemeckis ging der Film mit ihm in die Produktion.

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Probleme während der Dreharbeiten

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Ein harter Drehmarathon für den Schauspieler

>Vier Wochen nach Drehbeginn wurde den Verantwortlichen klar, dass die Besetzung nicht stimmte. Robert Zemeckis, sein Co-Autor Bob Gale und Produzent Steven Spielberg waren sich einig. Sie hielten die Darstellung von Eric Stoltz für zu ernst für die Geschichte. Der notwendige Humor, der den Charakter ausmachen sollte, kam in seiner Interpretation nicht zur Geltung. Es fehlte die nötige Leichtigkeit und das komödiantische Timing. Daher wurde der Hauptdarsteller kurzerhand gefeuert. Er erhielt jedoch trotzdem seine volle vereinbarte Gage für die geleistete Arbeit. Die Filmemacher versuchten daraufhin erneut, Michael J. Fox für das Projekt zu gewinnen. Dieses Mal war der Schauspieler bereit, die Rolle zu übernehmen.

Für Michael J. Fox begann nach der Zusage eine immense berufliche Belastung. Er führte ein Doppelleben während der gesamten Drehphase. Tagsüber arbeitete er weiterhin für seine Sitcom Familienbande. Abends wechselte er direkt zum Set von Zurück in die Zukunft. Dort wurden die Dreharbeiten in der Regel von achtzehn Uhr bis sechs Uhr morgens fortgesetzt. Zusätzlich mussten Szenen, die im Tageslicht spielten, an den Wochenenden nachgedreht werden. In dieser extremen Zeit schlief Fox durchschnittlich nur fünf Stunden pro Tag. Die physische und mentale Belastung war für jeden Darsteller enorm.

Finanzielle Folgen und historischer Erfolg

Der Wechsel des Hauptdarstellers hatte erhebliche finanzielle Auswirkungen auf das Budget. Alle bereits mit Eric Stoltz gedrehten Szenen mussten mit Michael J. Fox wiederholt werden. Dadurch entstanden zusätzliche Produktionskosten von drei Millionen Dollar. Das Gesamtbudget des Films erhöhte sich dadurch auf neunzehn Millionen Dollar. Trotz dieser Mehrkosten hat sich die Entscheidung definitiv ausgezahlt. Mit seiner charmanten Performance und seinem unvergleichlichen Comedy-Timing wurde Marty McFly zur Ikon. Laut Robert Zemeckis passte Fox nicht nur perfekt zur Rolle. Durch seine Anwesenheit wurden gleichzeitig auch die Leistungen seiner Kolleginnen besser. Aus der anfänglichen Krise wurde ein Filmgeschichte schreibender Erfolg.