Der Microsoft Train Simulator, erstmals 1999 veröffentlicht, markierte einen Meilenstein in der Eisenbahnsimulationswelt. Mit der Plattform Moses hat Microsoft den Weg für detailreiche Zugfahrten, historische Strecken und realistische Lokbetriebssysteme geebnet.

Die Welt der Computersimulation hat seit vielen Jahren Fachleute in ihrer Bahn gefordert. Insbesondere Unternehmen aus dem deutschsprachigen Raum - zum Beispiel Astragon Entertainment, Aerosoft und Giants Software - haben lange Zeit die Nutzbarkeit anspruchsvoller Lokomotivsimulatoren vorangetrieben.

Diese Firmen arbeiten häufig Hand in Hand mit dem Technologieriesen Microsoft und tragen so entscheidend dazu bei, dass die virtuelle Bahnlandschaft immer realistischer wirkt. Microsoft wagte 1999 das Experiment, die Flugsimulationsformel auf die Eisenbahn zu übertragen, und veröffentlichte den Microsoft Train Simulator. Der Titel war ursprünglich für Windows 95 bis Windows 2000 konzipiert, später wurde er auch unter Windows XP veröffentlicht. Für den Spieler bedeutete der neue Simulator drei­dimensionale Züge, weitreichende Landschaftsmodelle und die Möglichkeit, zwischen verschiedenen Lokomotiven zu wählen.

In Einzelspielen wurden die Spieler als Lokführer oder sogar Passagier in die Steuerung eingebunden, während sie Fracht oder Passagiere zwischen Stationen transportierten. Zu den ersten Strecken gehörten reale Linien aus den USA, Japan und England, darunter die Innsbruck‑St. Anton‑Strecke aus den 1920er Jahren, die englische Strecke mit dem berühmten Flying Scotsman, die amerikanische Strecke vom Washington DC bis Philadelphia sowie ein Streckenabschnitt in den Rocky Mountains von Montana, der auch noch die deutsche Bahnstrecke in Bayern erlaubt.

Der anfängliche Erfolg ließ Microsoft weitere Entwicklungen anheizen. Schon 2004 kündigte das Unternehmen die nächste Version MSTS2 an, die jedoch aufgrund von finanziellen Engpässen des damaligen Entwicklers Kuju Entertainment und der damit einhergehenden Qualitätsprobleme eingestellt wurde. Nach dem Ende der ersten Phase übernahm Electronic Arts die Rechte und veröffentlichte 2007 Rail Simulator, ein Vorgänger auf dem Boot. Anschließend brachte Dovetail Games 2009 einen neuen Windows‑Trag nach.

Die Sympathie von PlayStation und PC-Community entstand dank konsequenter Unterstützung von Aerosoft und German Railroads, die regelmäßige Add‑Ons mit deutschen Bahnbahnen und städtischen Linien entwickelten. PC Games bewertete den ursprünglichen Microsoft Train Simulator mit sieben von zehn Punkten und hob die detailreiche Simulation hervor, kritisierte jedoch zugleich das fehlerhafte Texturverhalten und die fehlende Passagiersimulation. Trotz dieser Kritik blieb das Basissystem für viele Jahre aktiv, weil die Entwickler kontinuierlich Erweiterungen lieferten.

Inzwischen haben zahlreiche Fan‑Erweiterungen die Simulation erweitert und die ursprüngliche Engine widerstandsfähig gemacht. Heute existiert ein lebendiger Verlag, der sowohl kostenpflichtige Add‑Ons als auch Open‑Source‑Erweiterungen anbietet und die Spieler weiterhin in die Welt der virtuellen Eisenbahnen einlädt. Die Modding‑Community rund um den Microsoft Train Simulator hat seit den frühen 2000ern stetig neue Inhalte geschaffen.

Entwickler, die sich mit den Speicherformaten des Spieles vertraut machen, haben stationäre Bahnen wie die Berliner S‑Bahn, die österreichische Nordbahn oder sogar exklusive Sight‑Seeing‑Routen wie den Yellowstone Scenic Express erschaffen. Viele dieser Add‑Ons ergänzen die Engine, indem sie neue Passagier‑Units, verbesserte Drohnen‑Logistik und optimalisierte Lokomotivphysik bieten. Durch die Offenheit des Modding‑Toolkit konnten sowohl Hobbyisten als auch professionelle Game‑Studios neue Trails mit realistischer Wettersimulation, adaptive Lichtverhältnissen und hochwertigem Sounddesign veröffentlichen.

Den Einfluss des Microsoft Train Simulators war auch auf den Bildungsbereich spürbar. Lehrkräfte in Technik‑ und Verkehrs­schulen nutzten das Programm, um Schülern die Grundlagen der Schieneninfrastruktur zu veranschaulichen. Durch die Möglichkeit, simulierte Zugverkehrssituationen zu organisieren, lernten Lernende im Handumdrehen den Umgang mit Signaleinschränkungen, Fahrplanregelungen und Notfallprotokollen. Seit 2015 hat das Unternehmen Dovetail Games die Reihe zu einer Open‑Source‑Plattform weiterentwickelt, die es Community‑Teams ermöglicht, neuere Steam‑Technologien einzubinden und die Engine an die moderne Hardware anzupassen





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