Zusammenleben im Saarland: Special Olympics 2026 Pfingstwochenende

Die Nationalen Spiele der Special Olympics Deutschland 2026 finden im Saarland statt. Veranstaltungen finden vom 15. bis 20. Juni statt.

Die Nationalen Spiele der Special Olympics Deutschland 2026 finden im Saarland statt. Hier erfahrt ihr, wie ihr die Eröffnungsfeier heute live im Stream verfolgen könnt. inklusiver Begegnungen und Sportbegeisterung warten auf euch in zwei Höhepunkten: der Parade der Athlet*innen und den klassischen Special-Olympics-Zeremoniell .

Die Übertragung dauert rund zwei Stunden. Schaltet ein und seid dabei, wenn über 4.000 Athlet*innen den Auftakt zu sechs Tagen voller Wettbewerbe feiern. Das ist der offizielle Start der größten inklusiven Multisport-Veranstaltung für Menschen mit geistiger Behinderung in Deutschland. Mit rund 4.400 Athlet*innen in über 20 Sportarten ist das Event das Highlight des Jahres für Inklusion und Sport.

Im Saarland wird das Saarland für die Spiele verwandelt. Es gibt nicht nur Wettbewerbe in 27 Sportarten, sondern auch zahlreiche Mitmach-Angebote für alle. Die Spiele finden dezentral im ganzen Bundesland statt und sind für Zuschauer*innen größtenteils kostenlos zugänglich.





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Nationale Special Olympics im Saarland eröffnetMit einer großen Eröffnungsfeier im Ludwigsparkstadion in Saarbrücken beginnen die nationalen Sommerspiele der Special Olympics für Menschen mit geistiger Beeinträchtigung. Etwa 4.300 Athleten treten in 27 Disziplinen an, darunter neue Sportarten wie 3x3 Basketball und Segeln. Die Schwimmwettbewerbe finden erstmals in der französischen Nachbarstadt Forbach statt, ein Zeichen für grenzüberschreitende Inklusion. Das Saarland erwartet bis zu 100.000 Besucher und investiert zehn Millionen Euro in die Sportstätten. Im Mittelpunkt stehen Teilhabe, Begegnungen und Gemeinschaft.

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