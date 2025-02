Zusammenstoß zwischen ICE und Sattelschlepper in Hamburg: Todesopfer und Verletzte

Ein schwerer Unfall ereignete sich in Hamburg-Harburg, als ein Sattelschlepper mit einem ICE kollidierte. Ein Fahrgast des Zuges verstarb trotz der Bemühungen der Rettungskräfte, sechs weitere Insassen wurden verletzt. Die Polizei ermittelt gegen den Fahrer des Lastwagens.

Ein schwerer Unfall ereignete sich am Morgen in Hamburg-Harburg , als ein Sattelschlepper mit einem ICE zusammenstieß. Der Lkw befand sich auf einem Bahnübergang, als der Zug, der mit hoher Geschwindigkeit unterwegs war, auf ihn auffuhr. Trotz Notbremsung kam es zum heftigen Zusammenstoß, bei dem vor allem in den vorderen Wagen des ICE die Fensterscheiben zerbrachen. Ein 55-jähriger Fahrgast des Zuges verstarb trotz der Bemühungen der Rettungskräfte. Sechs weitere Insassen wurden verletzt.

Die Polizei ermittelt gegen den Fahrer des Sattelschleppers wegen des Verdachts auf fahrlässige Tötung und gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr. Der Sattelschlepper war mit schweren Bahnschienen beladen, die durch den Aufprall weit über den Unfallort verstreut wurden. Die Aufräumarbeiten dauerten am Morgen an und es war noch unklar, wann diese abgeschlossen sein würden. Eine Augenzeugin der Nachrichtenagentur dpa berichtete, dass der Zug mit hoher Geschwindigkeit unterwegs war und trotz der Notbremsung mit solcher Wucht auf den Lastwagen traf, dass die Fensterscheiben in den vorderen Wagen zerbrachen. Die Unfallörtlich dauerten nach wie vor an. Mittlerweile konnte der ICE abgeschleppt werden. Eines der betroffenen Gleise ist seit dem frühen Morgen wieder befahrbar, wie ein Sprecher der Deutschen Bahn mitteilte. Dennoch sollten sich Fahrgäste darüber informieren, ob ihre Züge planmäßig fahren. Die Reparaturarbeiten an einem zweiten Gleis würden fortgeführt. Einige der Fahrgäste mussten nach dem Unfall noch stundenlang im Zug ausharren, bevor sie mit Bussen nach Hamburg-Harburg gebracht wurden.





SPIEGEL_Top / 🏆 98. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Unfall ICE Sattelschlepper Hamburg-Harburg Todesopfer Verletzte

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

„Das wird hart“: Bahn sperrt ICE-Strecke Berlin-Hamburg und setzt 173 Busse einFür die Bahnkunden wird die Bauphase ab August heftig – die Fahrzeit verlängert sich um mindestens 45 Minuten. Gebaut wird ein Dreivierteljahr. Auch der Regionalverkehr ist schwer betroffen. Am Freitag nannte die Bahn erste Details.

Weiterlesen »

ICE-Unfall in Hamburg: mindestens ein Toter und mehrere VerletzteDie wichtigsten News des Tages kurz und knapp auf einen Blick.

Weiterlesen »

Hamburg: ICE stößt mit Sattelzug zusammen – Verletzte, ein ToterAuf der Bahnstrecke Hamburg-Harburg – Buchholz sind am Nachmittag ein ICE der Deutschen Bahn und ein Sattelzug zusammengestoßen.

Weiterlesen »

Zusammenprall mit Sattelzug: Ein Toter und mehrere Verletzte bei ICE-Unfall in HamburgMöchten Sie wirklich alle Artikel aus Ihrer Merkliste löschen? Diese Aktion kann nicht rückgängig gemacht werden.

Weiterlesen »

Ein Toter und elf Verletzte: ICE stößt in Hamburg mit Sattelzug zusammenHamburg - In Hamburg-Harburg sind ein ICE und ein Sattelzug zusammengestoßen. Ein Mensch stirbt an den Folgen des Unfalls. Fast 300 Fahrgäste saßen in dem Zug auf dem Weg nach München. Eines ist noch unklar.

Weiterlesen »

ICE-Kollision in Hamburg: Ein Toter und 25 VerletzteDie wichtigsten News des Tages kurz und knapp auf einen Blick.

Weiterlesen »