Zusätzliche Anklage nach Brandkatastrophe in Crans-Montana: Moretti-Ehepaar soll Rechnung für Schaumstoff gefälscht haben

Die Staatsanwaltschaft in der Schweiz hat gegen Jessica Moretti, Betreiberin der bei einer Brandkatastrophe zerstörten Bar "Le Constellation", eine weitere Anklage wegen Urkundenfälschung erhoben. Es geht um eine Rechnung aus dem Jahr 2015 für den Kauf des Schaumstoffs, der den tödlichen Brand ausgelöst haben soll. Ihr Anwalt bestreitet einen Zusammenhang mit der Tragödie. Gleichzeitig ermitteln die Behörden zur genauen Herkunft des Materials.

Jessica Moretti und ihr Ehemann Jacques stellten sich am Freitagmorgen um 8 Uhr einer erneuten Befragung durch die Staatsanwaltschaft in Sion, Schweiz. Die Ermittler haben eine zusätzliche Anklage wegen Urkundenfälschung gegen Moretti erhoben und weiten ihre Untersuchungen im Zusammenhang mit der verheerenden Brandkatastrophe in ihrer Bar " Le Constellation " in Crans-Montana aus.

Bei dem Feuer in der Silvesternacht waren 41 Menschen ums Leben gekommen, 115 weitere wurden zum Teil schwer verletzt. Im Zentrum des neuen Vorwurfs steht eine Rechnung aus dem Jahr 2015 für den Kauf von Schaumstoff, der laut Hypothese der Ermittler an der Decke des Untergeschosses Feuer fing und damit den unkontrollierbaren Brand auslöste. Moretti wird vorgeworfen, das Dokument gefälscht zu haben, um den Kauf dieses speziellen, brandgefährlichen Materials zu verschleiern.

Ihr Anwalt wies die Anklage jedoch scharf zurück und betonte, die Rechnung habe "strikt keinen Zusammenhang mit der Tragödie von Crans-Montana". Nach Angaben von Radio Télévision Suisse soll die mutmaßliche Fälschung rein steuerliche Motive gehabt haben. Zusätzliche Verwirrung stiftet die Herkunft des Schaumstoffs: Wie die Zeitung "24 Heures" berichtet, soll Jacques Moretti den schalldämmenden Schaumstoff entgegen früheren Angaben nicht im lokalen Hornbach-Markt, sondern bei einem deutschen Versandhändler erworben haben.

Auch in diesem Punkt ermittelt die Staatsanwaltschaft, um die genauen Eigenschaften des Materials und die Umstände des Transaktionsablaufs zu klären. Die Ermittlungen gegen das Ehepaar wegen des Verdachts auf fahrlässige Tötung, fahrlässige Körperverletzung und fahrlässige Brandstiftung laufen bereits seit der Katastrophe. Des Weiteren werden Untersuchungen gegen mehrere weitere potenziell Verantwortliche geführt.

So räumte die Gemeinde ein, dass seit 2019 keine jährlich vorgeschriebenen Brandschutzkontrollen in der Bar mehr durchgeführt worden waren, ein gravierendes Versäumnis, das möglicherweise zur Eskalation des Feuers beigetragen hat





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