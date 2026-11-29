Am Samstagabend (29. November) wurde es im Ersten besinnlich. Florian Silbereisen fieberte beim „Adventsfest der 100.000 Lichter“ dem ersten Advent entgegen. Zuschauer diskutieren im Netz über die ARD-Show.

Am Samstagabend wurde es im Ersten besinnlich. Florian Silbereisen fieberte beim „Adventsfest der 100.000 Lichter“ dem ersten Advent entgegen. Zuschauer diskutieren im Netz über die ARD-Show.

„Ich war heute zwar mal kurz in Adventsstimmung, aber diese Show ist mir doch zu drüber“, urteilt ein Zuschauer schon während der Ausstrahlung auf der Kurznachrichtenplattform X. Ähnlich enttäuscht formuliert es dieser Zuschauer: „Bei mir kommt 0 Weihnachtsstimmung auf. “ Und auch drastische Kritik ist zu lesen. „Die Show ist gemacht für den durchschnittlichen 65 Jahre alten ZDF-Zuschauer“, schreibt jemand. Ein anderer kommentiert: „Das deutsche Fernsehen ist auch so gut wie tot.

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“ Auch die Auswahl der Gäste und das Playback der Sänger werden kritisiert. Es gibt natürlich auch positive Stimmen. Die weihnachtliche Kulisse und Moderator Florian Silbereisen werden gelobt.