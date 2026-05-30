Zutrittsverbot für Ausländer im Pruntruter Freibad ist aufgehoben

Das Freibad in Pruntrut hat sein Zutrittsverbot für Ausländer aufgehoben. Jetzt dürfen alle wieder ins Freibad, aber auswärtige Besucher zahlen den doppelten Preis.

Ab Juli 2025 durften nur noch Schweizer in das Bad in Pruntrut , Ausländer nur mit Sondergenehmigung . In diesem Sommer ist das Zutrittsverbot für Ausländer aufgehoben.

Im Sommer 2025 hatte das Freibad im schweizerischen Pruntrut Ausländer komplett ausgesperrt. Jetzt dürfen alle wieder rein - aber auswärtige Besucher zahlen den doppelten Preis. Erwachsene ohne Wohnsitz vor Ort zahlen 15 Franken, Einheimische nur 7,50 Franken. Für Jugendliche gilt daselbe Verhältnis: 10 statt 5 Franken.

Dazu kommen Zusatzpflichten - aber nicht für alle: Wer weder einen Wohnsitz in Pruntrut hat noch über eine Aufenthalts-, Arbeits- oder Niederlassungserlaubnis verfügt, muss sein Ticket zwingend online kaufen. Wer zusätzlich auch keine anerkannte Touristenkarte besitzt, muss beim Einlass einen gültigen Ausweis vorzeigen. Wer die Vorgaben nicht erfüllt, kann abgewiesen werden. Gemeindepräsident Philippe Eggertswyler verteidigt die Regelung: Es geht nicht darum, Schweizer und Franzosen gegeneinander auszuspielen, sondern darum, die Ruhe zu garantieren.

Hintergrund: Im Sommer 2025 hatte der 6.000-Einwohner-Ort, rund 50 Kilometer südwestlich von Basel, für europaweite Schlagzeilen gesorgt. Immer wieder waren Gruppen junger Männer aus dem nahen Frankreich angereist - und hatten im Freibad ein Fest gefeiert. Die Entscheidung löste international Schlagzeilen und scharfe Kritik aus: Die Eidgenössische Kommission gegen Rassismus nannte das Verbot problematisch und irritierend - linke Schweizer Politiker sprachen offen von Rassismus. Jetzt ist das Zutrittsverbot für Ausländer aufgehoben und alle können wieder ins Freibad.

Aber es gibt Einschränkungen: Auswärtige Besucher zahlen den doppelten Preis und müssen zusätzliche Pflichten erfüllen





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