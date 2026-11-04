Zuversichtsbarometer: Deutsche Zivilgesellschaft bleibt optimistisch trotz Druck

Das neue Zuversichtsbarometer der Robert Bosch Stiftung zeigt: Trotz finanzieller Engpässe und politischer Polarisierung blicken 72 Prozent der Organisationen zuversichtlich in die Zukunft.

Die organisierte Zivilgesellschaft in Deutschland demonstriert eine bemerkenswerte Widerstandsfähigkeit, obwohl sie mit zahlreichen strukturellen und gesellschaftlichen Herausforderungen konfrontiert ist. Dies geht aus dem erstmals veröffentlichten Zuversichtsbarometer der Robert Bosch Stiftung hervor, das ein klares Bild vom aktuellen Stand des gemeinnützigen Sektors zeichnet. Die Erhebung wurde im Auftrag der Stiftung von der Marktforschungsgesellschaft forsa durchgeführt und umfasst bundesweit repräsentative Daten.

Zufriedenheit trotz personeller Engpässe

Bei der bundesweiten Befragung sprachen sich insgesamt 754 Vertreterinnen und Vertreter von Vereinen, Stiftungen sowie anderen gemeinnützigen Organisationen aus. Diese Akteure engagieren sich in einem breiten Spektrum gesellschaftlicher Themenfelder, darunter die Bereiche Wohlfahrt, Bildung, Umweltschutz, Kultur und Sport. Mit Blick auf die Zukunft ihrer eigenen Organisation zeigen sich die befragten Führungskräfte überwiegend optimistisch: Siebenundfünfzig Prozent der Teilnehmenden blicken insgesamt zuversichtlich nach vorn.

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Diese positive Grundstimmung speist sich vor allem aus den eigenen Erfahrungen und Ressourcen der jeweiligen Einrichtungen. Neunundneunzig Prozent nennen das Engagement ihrer Mitarbeitenden und Ehrenamtlichen als wichtigste Quelle der Ermutigung. Positive Rückmeldungen der Zielgruppen werden von neunundneunzig Prozent der Befragten als vertrauensbildend eingestuft. Zudem stärken konkrete Erfolge und die sichtbare Wirkung der eigenen Arbeit bei neunzig Prozent das Vertrauen in die künftige Handlungsfähigkeit.

Bürokratie und politische Unterstützung fehlen

Das Zuversichtsbarometer zeigt jedoch auch, dass die Rahmenbedingungen für das zivilgesellschaftliche Engagement zunehmend anspruchsvoll werden. Neben strukturellen Problemen wie Bürokratie und hohem Verwaltungsaufwand, die von siebenunddreißig Prozent genannt werden, sorgen unsichere Finanzierungsmodelle für sechsundsechzig Prozent der Organisationen für Sorgen. Personalmangel sowie die Überlastung der bestehenden Mitarbeitenden belasten bei sechzig Prozent der Befragten den Arbeitsalltag erheblich.

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Erschwerend kommen gesellschaftliche Entwicklungen hinzu, die die tägliche Arbeit vieler Initiativen beeinträchtigen. Fast die Hälfte der Befragten, also vierundvierzig Prozent, nennt die zunehmende gesellschaftliche Polarisierung als direkte Belastung. Mehr als jede zweite Organisation, das sind fünfundsiebzig Prozent, nimmt zudem eine mangelnde politische Unterstützung wahr. Sechzehn Prozent berichten sogar von einer spürbaren Belastung durch direkte Anfeindungen oder Hass gegenüber der eigenen Organisation oder einzelnen Mitwirkenden.

Forderungen nach verlässlichen Strukturen

Ottilie Bälz, Leiterin des Fördergebiets Globale Fragen der Robert Bosch Stiftung, betont die unverzichtbare Rolle der Akteure für den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Sie erklärt, dass diese Gruppen Mut, Verantwortung und Gestaltungswillen zeigen und damit das Gemeinwohl stärken. Ihr Optimismus wird als gute Nachricht gewertet, gleichzeitig wachse der Druck auf zivilgesellschaftliche Initiativen. Während große Wohlfahrtsverbände meist stabil arbeiten, stünden kleinere Initiativen, die sich vor Ort gegen Extremismus und Hass engagieren, vor spürbar raueren Bedingungen.

Bälz fordert daher verlässliche Strukturen, damit die Organisationen ihre Rolle langfristig ausfüllen können. Das gelte besonders dort, wo staatliche Förderung wegbricht oder Organisationen unter gesellschaftlichen und politischen Druck geraten. Eine starke Demokratie brauche eine handlungsfähige und unabhängige Zivilgesellschaft. Zu den Voraussetsetzungen für eine starke Zivilgesellschaft gehören neben langfristigen Förder- und Unterstützungsangeboten auch klare rechtliche Rahmenbedingungen.

Neuer Fonds zur Absicherung demokratischer Initiativen

Eine Modernisierung des Gemeinnützigkeitsrechts ist notwendig, damit zivilgesellschaftliche Organisationen mehr Rechtssicherheit für ihr gesellschaftspolitisches Engagement erhalten, so Ottilie Bälz. Um finanzielle Unsicherheiten und politischen Druck abzufedern, brauche es darüber hinaus starke Partnerschaften für die Demokratie. Vor diesem Hintergrund wurde der Deutsche Fonds für Demokratie im Frühjahr 2026 ins Leben gerufen. Er unterstützt Organisationen, die durch den Wegfall von Fördermitteln oder politische Repression unter Druck geraten sind.

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Insbesondere nach den Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern steht dieser Fonds betroffenen Gruppen zur Seite. Die Robert Bosch Stiftung beteiligt sich als erste Stiftung am Fonds und stellt hierfür 800.000 Euro bereit. Gefördert werden unter anderem Personal-, Miet- und Infrastrukturkosten, um die Handlungsfähigkeit demokratischer Initiativen vor Ort direkt zu sichern. Die Erhebung zur Zukunftserwartung wurde vom 10. August bis 4. September 2026 mittels computergestützter Telefoninterviews durchgeführt.