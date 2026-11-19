Alexander Zverev gewinnt gegen Arthur Fils, steht im ATP-Halbfinale. Verletzungsrisiko beim Gegner Alcaraz könnte Zverev helfen.

Der Hamburger Tennisprofi Alexander Zverev hat die Vorrunde der ATP Finals in Turin erfolgreich abgeschlossen. Durch einen klaren Sieg gegen den Franzosen Arthur Fils sicherte sich der Weltranglistenerste den Gruppensieg und qualifiziert sich für das Halbfinale. Das Match endete am Donnerstag mit den Satzergebnissen von 6:4 und 7:6 (8:6), wobei Zverev seine Titelambitionen unterstrich.

Das Spielgeschehen und der Verlauf

Zverev nutzte im ersten Satz eine kurze Schwächephase von Arthur Fils gezielt aus. Bei einem Spielstand von 3:3 brach er dem Franzosen den Aufschlag mit dem dritten Breakball. Auf dem eigenen Aufschlag zeigte sich Zverev in diesem Satz gewohnt dominierend und ließ wenig Raum für Gegenangriffe. Damit ging er mit einer klaren Führung in die entscheidende zweite Partie.

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Im zweiten Satz hatte der Deutsche zeitweise mit seiner Vorhand zu kämpfen und musste sogar zwei Satzbälle abwehren. Der Tiebreak endete jedoch zugunsten von Alexander Zverev mit einem knappen Ergebnis von 8:6. Besonders bemerkenswert ist, dass Zverev im Tiebreak nach dem Stand von 6:1 fünf Matchbälle vergab, ehe er den Punkt zum Sagerfolg verwertete.

Verletzungsprobleme als Faktor

Trotz des Siegens bleiben leichte Bedenken hinsichtlich der körperlichen Verfassung von Alexander Zverev. In der entscheidenden Phase des zweiten Satzes fasste sich der Hamburger an sein scheinbar schmerzendes Bein und bewegte sich danach etwas unrund. Das Sprunggelenk habe geschmerzt, wie Zverev selbst bestätigte. Diese Probleme stehen im Zusammenhang mit seiner schweren Verletzung im French-Open-Halbfinale 2022 gegen Rafael Nadal.

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Der Sportler erklärte, dass er alles unternehmen werde, um am Samstag für das Halbfinale bereit zu sein. Er betonte, dass er versuchen müsse, bis zum entscheidenden Spiel bei hundert Prozent Leistungsfähigkeit zu sein. Die Sorge um die Verfassung des Top-Spielers könnte das weitere Turniergeschehen beeinflussen, da die physische Gesundheit in den späteren Runden entscheidend ist.

Mögliche Gegner im Halbfinale

Im Halbfinale wird Alexander Zverev am Samstag entweder gegen den Russen Daniil Medwedew oder den US-Amerikaner Frances Tiafoe antreten. Diese beiden Spieler stehen sich am Freitagabend um 20:30 Uhr gegenüber, um den letzten Teilnehmer am Halbfinale zu bestimmen. Daniil Medwedew ist ein ehemaliger Weltranglistenerster, während Frances Tiafoe als kraftvoller Spieler bekannt ist. Das Ergebnis dieses Duells bestimmt den Gegner des Deutschen.

Ausblick und Titelambitionen

Der prestigeträchtige Saisonabschluss der acht besten Spieler der Welt sieht für Alexander Zverev eine ideale Ausgangslage. Er gewann das Turnier bereits 2018 und 2021, doch eine perfekte Vorrunde ohne Satverlust gelang ihm bisher nur einmal nach 2024. Vor zwei Jahren scheiterte er im Halbfinale gegen den US-Amerikaner Taylor Fritz. In der Inalpi Arena will er sein Traumjahr mit zwei Grand-Slam-Titeln in Paris und New York krönen.

In Abwesenheit des verletzten Vorjahressiegers Carlos Alcaraz kristallisierten sich Zverev und der siebenmalige Grand-Slam-Sieger als Topfavoriten heraus. Allerdings plagt Alcaraz selbst eine leichte Oberschenkelverletzung. Dies könnte die Wettbewerbssituation weiter verändern. Der inoffizielle Weltmeistertitel steht für Zverev als ultimatives Ziel im Raum, da er bereits die Top-Position in der Weltrangliste innehat.