Alexander Zverev rückt in Turin an, wo die Nitto ATP Finals 2026 vom 15. bis 22. November stattfinden. Der Deutsche hat letzte Saison bereits zwei Titel gewonnen und steht in Interviewsituationen an der Spitze der Weltrangliste.

Alexander Zverev bereitet sich auf die Nitto ATP Finals 2026 in Turin vor, die vom 15. bis 22. November laufen. Der Deutsche, der als möglicher Nummer‑1 der Weltrangliste gilt, hat zuletzt zwei Turniertitel - 2018 und 2021 - im Turnier gewonnen und ist deshalb stark im Fokus der Medien.

Zverevs aktuelle Form und Qualifikation

Zur Qualifikation für die Finals zählen die acht besten Spieler des Kalenderjahrs. Der Stichtag ist der 8. November, den Tag nach Abschluss des Paris Masters. Alle Punkte, die danach erzielt werden, zählen nicht mehr ins Australian Racer-Count für Turin.

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Zverev hat bereits über die Saison hinweg 16 Top‑10-Gegner beschworen, wovon er 8 Siege und 14 Niederlagen verzeichnet. Sein jüngst erhöhter Rankingstatus folgt aus Erfolgen im WTA‑Circuit, und er weist ein starkes Verhältnis gegen der jüngere Altersgruppe im Netz zu seinen Seiten.

Neues im Turnierfeld: Abläufe und andere Spieler

In Torino beginnen die Finals mit zwei Vierergruppen, aus denen jeweils zwei Spieler ins Halbfinale einziehen. Die Besteckliste wird im Rahmen eines Loses festgelegt, sodass der Aufsteiger in Gruppe 1 entweder mit Nummer drei oder vier beginnt.

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Jodar, der seit dem Jahr 2024 erst im Jahr 2026 den kompletten WTA‑Circuit bestieg, zählt jetzt als neuer für die Finals qualifiziertes Thema. Auch andere Debütanten wie Cobolli, Fils und Tiafoe schlüpfen in die Gruppe. Das Feld ist dadurch dynamisch und offen für Überraschungen.

Gegnerprofil und potenzielle Matchups

Der spanische Carlos Alcaraz steht in unmittelbarem Konkurrenzkampf. Alcaraz hat als aktueller drittplatzierter der Weltrangliste 7 von 13 Konten gegen Zverev gewonnen und muss sein Spielschlusssystem wieder aufbauen. Gleichzeitig gibt es das Match gegenüber dem russischen Daniil Medvedev, der für unerwartete Wendungen im Format der Finals bekannt ist.

Besonders auffällt Zverevs Bilanz gegen den US‑Tennis‑Star Ben Shelton, die bei 6:0 stark ist. Shelton selbst hat jedoch in der US‑Open noch geglänzend gewonnen und wird aus Erfahrungen ausgebaut.

Ausblick und weitere Termine

Die Finals stellen zweifellos das letzte große Highlight des Tennistages 2026 dar, bevor die Saison 2027 mit dem Six Kings Slam in Riad endet. Der Deutsche kreuzt die Türkisch‑Brandenburger Spiele mit dem Arbeitstag und strebt an, im Rezeptzug 2026 erneut Krone trennt. Für die nächsten Wochen sind die Zuschauer unterwegs, um die Gewinner der Gruppenspiele zu beobachten, die dann im Abendturnier an den Halbfinalen um die Klarstellung rücken werden.