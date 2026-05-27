Zverev besiegt Machac deutlich und erreicht das Achtelfinale

Alexander Zverev hat in Paris sein Auftaktspiel im French Open gegen Tomas Machac deutlich gewonnen. Der Hamburger Olympiasieger 2021 muss nun gegen Quentin Halys antreten.

Der Hamburger bezwingt den Tschechen Tomas Machac überaus deutlich 6:4, 6:2, 6:2. Am Freitag muss er nun gegen den Franzosen Quentin Halys , die Nummer 90 der Welt ran.

Beim Kampf ums Achtelfinale ist der Olympiasieger von 2021 erneut der haushohe Favorit. Zverev zeigte sich am bislang heißesten Tag des Turniers von Beginn an in Spiellaune. Sein Gegner war ihm in allen Belangen unterlegen. Das frühe Break im ersten Satz servierte Zverev zum 6:4 aus.

Dass Machac ein Problem haben könnte, war da noch nicht abzusehen. Die Temperaturen sanken immer weiter, betrugen aber dennoch über 25 Grad im Kessel des Courts Philippe Chatrier. Für die Zuschauer war es erträglich; Deutschlands Nummer 1 hätte auch gegen die tropischen Bedingungen jenseits der 35 Grad und mehr vom Tag nichts gehabt.

"Ich liebe Hitze", sagt er in den Tagen von Paris immer wieder. Auch der Start in den zweiten Durchgang ist perfekt. Beim 4:1 und zwei Breaks vor aus Zverevs Sicht nimmt sich der Tscheche eine medizinische Auszeit. In dieser lässt er sich am linken Fuß behandeln.

Die Sohle wird getaped. Danach spielt er weiter, kann aber nicht mehr Paroli bieten. Mit 6:2 holt sich der zweimalige Weltmeister auch den zweiten Satz. Danach dasselbe Bild.

Dritter Satz, drittes schnelles Break, Zverev dominiert wie selten nach Belieben. Nach 1:48 Stunde ist die Tennisstunde für Machac beendet. Mit dem ersten verwandelten Matchball zum 6:2 ist der Favorit erwartungsgemäß eine Runde weiter





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