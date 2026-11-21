Alexander Zverev gewinnt das Halbfinale der ATP Finals gegen Daniil Medvedev. Im Endspiel wartet Carlos Alcaraz auf den Hamburger, während Jannik Sinner verletzt ausfällt.

Im Halbfinale der ATP Finals in Turin hat sich Alexander Zverev (29) mit einem knappen Sieg über Daniil Medvedev (30) für das Finale qualifiziert. Der Weltranglisten-Erste trifft nun am kommenden Sonntag auf den drittplatzierten Spanier Carlos Alcaraz (23). Dieser Duell ist aktuell das stärkste Paar im Welttennis, da die Nummer zwei der Weltrangliste, der Italiener Jannik Sinner (25), aufgrund einer Verletzung nicht am Start ist. Somit bleibt nur diese Konstellation als würdiges Finale übrig.

Zverev bezwingt Angstgegner Medvedev in zwei Sätzen

Der Hamburger feiert im 23. direkten Aufeinandertreffen mit dem Russen seinen neunsieg. Nach einem leichten Wartetrick beim Betreten des Pala Alpitour gingen beide Kontrahenten offensiv ins Spiel. Medvedev und Zverev dominierten ihre Aufschlagspiele im hohen Tempo, was im ersten Satz unweigerlich zu einem Tiebreak führte. Dort zeigte der Olympiasieger von 2021 als US-Open-Gewinner von 2021 keine Gnade und sicherte sich den Satz mit 7:0.

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Im zweiten Durchgang blieb das Bild zunächst gleich, beide Spieler verteidigten ihre Aufschläge relativ sicher. Die erste Schwäche zeigte dabei der Weltmeister von 2020, Daniil Medvedev. Beim Stand von 3:3 gab er nach einem Doppelfehler seinen Aufschlag ab. Zverev nutzte die Chance und verwandelte Minuten später, nach einer Spielzeit von 1:26 Stunden, den ersten Matchball zum 6:4.

Alcaraz setzt sich schwer gegen Shelton durch

Gegner im Finale ist Carlos Alcaraz, der zuvor gegen den Amerikaner Ben Shelton (24) mehr Mühe hatte als erwartet. Das Trio setzte sich mit 3:6, 6:3 und 7:6 durch. Alcaraz, der im diesjährigen Format bereits als Nummer drei gesetzt ist, zeigte sich aggressiv und durchdrang den Gegner effektiv. Während Zverev alle vier Partien in Turin bis hierhin mit großer Effizienz bestritt, musste Alcaraz im Viertelfinale seine Nerven unter Beweis stellen, bevor er ins Finale einziehen konnte.

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Boris Beckers Geburtstag und historische Bedeutung

Das Finale findet am 59. Geburtstag der deutschen Tennislegende Boris Becker statt. Dieser wird die Partie gemeinsam mit der Ex-Profi Andrea Petkovic (39) für das Fernsehen kommentieren. Becker selbst gewann die Turnierserie dreimal in der Vergangenheit. Für Alexander Zverev wäre ein Sieg am Sonntag sein dritter Titel nach 2018 und 2021, was ihn auf gleiches Niveau mit Becker bringen würde. Das Finale von vor fünf Jahren gewann er übrigens ebenfalls gegen Medvedev.

Karriere-Höhepunkt und fehlender Rivalität

Mit dem Titelgewinn könnte Alexander Zverev das beste Jahr seiner Karriere krönen. Das Fehlen von Jannik Sinner verändert die Dynamik des Turniers erheblich, da der Italiener sonst die Nummer eins im Feld gewesen wäre. Die aktuelle Weltrangliste besagt, dass es zwischen der ersten und dritten Position kaum eine Lücke gibt. Das Turnier in Turin zeigt somit ein sehr dichtes Feld, in dem keine der Spitzengestalter deutlich dominiert.

Die Erwartungen an das Finale sind hoch, da beide Spieler ihre jeweilige Halbfinalpartie erfolgreich abgeschlossen haben. Zverev hat dabei seine Schwächen gegen Medvedev in der Vergangenheit überwunden. Alcaraz hat gezeigt, dass er auch gegen hartnäckige Gegner wie Shelton die nötige Kraft für einen Sieg aufbringt. Das Finale stellt somit den Höhepunkt der diesjährigen Saison dar und bietet spannende Einblicke in die Zukunft des Tennis.