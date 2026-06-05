Zverev besiegt Mensik und steht im French-Open-Finale

Alexander Zverev hat das Halbfinale der French Open gegen Jakub Mensik gewonnen und kämpft am Sonntag um seinen ersten Grand-Slam-Titel. Der Deutsche zeigte eine solide Leistung und profitiert von einer positiven Bilanz gegen seinen nächsten Gegner.

In Paris hat Alexander Zverev das Halbfinale der French Open gegen den Tschechen Jakub Mensik mit 7:5, 6:2, 3:6, 6:3 für sich entschieden und damit sein viertes Grand-Slam-Finale erreicht.

Der Olympiasieger von 2021 zeigte eine solide Leistung, musste aber auch einige Schwierigkeiten überwinden, besonders im dritten Satz. Nach dem Match zeigte sich Zverev erleichtert und scherzte über seinen Vater und Trainer Alexander senior, der seit 25 Jahren kaum mit ihm spreche. Nun trifft er am Sonntag auf den Sieger der Partie zwischen Flavio Cobolli und Matteo Arnaldi, gegen die er eine positive Bilanz hat.

Mit diesem Sieg rückt der erste Grand-Slam-Titel eines deutschen Mannes seit Boris Becker 1996 in greifbare Nähe. Zverev, der im Turnierverlauf vier Stunden weniger auf dem Platz stand als sein Konkurrent, ließ lange keinen Zweifel daran, wer die Partie gewinnen würde. Trotz kühlen Wetters von rund 19 Grad, das der Weltranglistendritten normalerweise nicht liegt, fand er schnell seinen Rhythmus. Im ersten Satz reichte ihm ein Breakball, um Mensik den Aufschlag zum 6:5 abzunehmen und den Satz mit 7:5 zu gewinnen.

Im zweiten Durchgang gelangen ihm zwei Breaks zum schnellen 6:2. Nachdem Zverev im dritten Satz mit 2:1 führte, nahm Mensik eine medizinische Auszeit. Der Tscheche hatte bereits im Viertelfinale unter Krämpfen gelitten und war nach seinem Matchball in der zweiten Runde zusammengebrochen, allerdings damals bedingt durch die Hitze. Nach der Pause zeigte Mensik seine stärkste Phase, nahm Zverev zum 4:2 den Aufschlag ab und servierte den Satz zum 6:3 aus.

Aus Sicht des Favoriten eine unnötige Verlängerung, aber Zverev blieb konzentriert. Im vierten Satz gelang ihm ein schnelles Break, und nach 3 Stunden und 1 Minute verwandelte er seinen ersten Matchball zum 6:3. Zverev betonte nach dem Match, dass alles passieren könne und man jeden Punkt kämpfen müsse. Mit diesem Sieg steht er nun kurz vor der Krönung seiner Karriere.

Der letzte deutsche French-Open-Gewinner war Henner Henkel 1937, davor siegte Gottfried von Cramm zweimal. Die Erwartungen sind hoch, doch Zverev bleibt gelassen. Er weiß, dass er gegen seinen nächsten Gegner gut aussieht, aber dennoch konzentriert bleiben muss. Die French Open sind bekannt für ihre Überraschungen, und Zverev will sich nicht zu früh freuen.

Dennoch ist die Chance groß, dass er am Sonntag den ersten Grand-Slam-Titel für einen deutschen Mann seit fast 30 Jahren holt. Fans in Deutschland und auf der ganzen Welt drücken die Daumen. Das Finale wird mit Spannung erwartet, und Zverev ist bereit, alles zu geben. Seine bisherigen Auftritte in Paris waren überzeugend, und er hat gezeigt, dass er mit Druck umgehen kann.

Die Frage ist, ob er im Finale seine beste Leistung abrufen kann. Gegen Mensik hatte er Phasen, in denen er nicht ganz auf dem Niveau spielte, doch in den entscheidenden Momenten war er da. Das wird auch im Endspiel entscheidend sein. Zverev hat die Erfahrung aus drei Grand-Slam-Finalniederlagen, was ihm vielleicht hilft, diesmal den letzten Schritt zu machen.

Die Konkurrenz ist stark, aber Zverev hat das Selbstvertrauen, es zu schaffen. Am Sonntag wird sich zeigen, ob er Geschichte schreiben kann. Egal wie das Finale ausgeht, Zverev hat bereits bewiesen, dass er zu den besten Spielern der Welt gehört. Sein Weg ins Finale war beeindruckend, und er hat sich diesen Erfolg verdient.

Nun hofft er auf den krönenden Abschluss. Die Tenniswelt blickt auf Paris, und Zverev ist bereit für die Herausforderung





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