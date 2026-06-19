Zverev bezwingt Collignon in Halle - Halbfinale gegen Fritz

Alexander Zverev setzt sich im Viertelfinale der Terra Wortmann Open gegen Raphael Collignon in zwei Tiebreaks durch. Im Halbfinale trifft er auf Taylor Fritz, gegen den er seit zwei Jahren sieglos ist.

In Halle /Westfalen hat sich French-Open-Sieger Alexander Zverev im Viertelfinale der Terra Wortmann Open gegen den belgischen Qualifikanten Raphael Collignon durchgesetzt. Der Hamburger behielt in der sengenden Mittagshitze bei Temperaturen jenseits von 30 Grad Celsius die Nerven und gewann nach zwei Stunden Spielzeit 7:6 (12:10), 7:6 (7:2).

Besonders der erste Satz war eine Zitterpartie: Zverev vergab gleich zu Beginn zwei Breakbälle, musste dann in den Tiebreak und wehrte dort drei Satzbälle ab, bevor er den Durchgang für sich entschied. Im zweiten Satz wiederholte sich das Muster: Beide Spieler hielten ihre Aufschläge souverän, doch im Tiebreak spielte der an Nummer eins gesetzte Deutsche seine ganze Klasse aus und verwandelte seinen zweiten Matchball.

Collignon, der sich durch die Qualifikation gekämpft hatte, war ein unbequemer Gegner, der mit starken Aufschlägen und einer kämpferischen Einstellung überzeugte. Letztlich reichte es jedoch nicht gegen die Erfahrung und die Ruhe von Zverev, der nach dem Match die enormen mentalen Anforderungen betonte: Es war ein hartes Stück Arbeit bei diesen Bedingungen. Ich musste geduldig bleiben und auf meine Chancen warten. Das ist mir gelungen, und ich bin froh, im Halbfinale zu stehen.

Im Kampf um den Einzug ins Endspiel, das Zverev bereits 2016 und 2017 erreicht hatte, trifft er nun auf den US-Amerikaner Taylor Fritz. Die Bilanz der beiden spricht jedoch klar gegen den Hamburger: Seit zwei Jahren wartet Zverev auf einen Sieg gegen Fritz, sechsmal nacheinander verlor er. Zuletzt sah der Deutsche gegen den Weltranglisten-13. nie besonders gut aus. Fritz wiederum brauchte für seinen Halbfinaleinzug am Freitag sogar 2:45 Stunden.

In einem weiteren Tiebreak-Krimi ohne ein einziges Break bezwang er seinen Landsmann Ben Shelton 6:7 (5:7), 7:6 (10:8), 7:6 (7:3). Dabei wehrte er einen Matchball ab und kam dank 24 Assen letztlich verdient weiter. Die Begegnung zwischen Zverev und Fritz verspricht also Hochspannung, zumal beide Spieler in dieser Saison bereits starke Leistungen gezeigt haben. Zverev gewann die French Open und ist voller Selbstvertrauen, während Fritz auf Rasen traditionell stark ist und bereits zweimal in Halle im Finale stand.

Die Terra Wortmann Open in Halle/Westfalen sind eines der wichtigsten Rasenturniere im Vorfeld von Wimbledon. Für Alexander Zverev geht es nicht nur um den Titel, sondern auch um die Vorbereitung auf das dritte Grand-Slam-Turnier des Jahres. Der 27-Jährige hat in den letzten Jahren auf Rasen konstant gute Ergebnisse erzielt und zählt zu den Favoriten in Wimbledon. Der Sieg gegen Collignon war ein wichtiger Schritt, um Selbstvertrauen zu tanken.

Die Partie gegen Taylor Fritz wird jedoch eine ganz andere Herausforderung: Fritz hat in den letzten Duellen gezeigt, dass er Zverevs Spiel lesen kann und besonders mit seinem Aufschlag Druck ausübt. Der Deutsche muss an seine Bestleistung anknüpfen, um die Negativserie zu beenden. Das Halbfinale findet am Samstag statt und verspricht Tennissport auf höchstem Niveau. Fans in Halle und weltweit dürfen sich auf ein packendes Match freuen, bei dem der Sieger gute Chancen auf den Turniersieg hat





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