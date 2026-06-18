Zverev bezwingt Hanfmann in Halle und zieht ins Viertelfinale ein

Alexander Zverev gewinnt sein Achtelfinale beim Rasenturnier in Halle gegen Yannick Hanfmann mit 6:3, 7:6 und steht damit im Viertelfinale, wo er am Freitag auf den Belgier Raphael Collignon oder den Italiener Mattia Bellucci trifft.

Alexander Zverev hat am Donnerstag beim Rasenturnier in Halle sein Viertelfinalticket gelöst. Der French-Open-Sieger besiegte im deutschen Duell den Karlsruher Yannick Hanfmann mit 6:3, 7:6 und zeigte dabei eine souveräne Vorstellung auf dem Rasen, der ihm traditionell weniger liegt als der Sandplatz.

Der Weltranglistendritte war von Beginn an der klar dominierende Spieler, gewann den ersten Satz ohne große Mühe. Im zweiten Durchgang steigerte sich Hanfmann jedoch merklich, fand besser ins Spiel und zwang Zverev in den Tiebreak. Dort behielt der Olympiasieger von 2021 die Nerven und verwandelte nach 81 Minuten seinen ersten Matchball zum 7:6. Zverev zeigte sich nach der Partie zufrieden mit seiner Leistung: 'Das war für ein Rasenmatch ein wahnsinnig gutes Level von beiden.

Zum Glück habe ich in zwei Sätzen gewonnen. Mir geht es super, ich liebe die Hitze. Ich bin ein Sommerkind. Es wird noch wärmer, darauf freue ich mich.

Yannick spielt ja wirklich gut. Der hat ja Joao Fonseca auseinandergenommen in der ersten Runde.

' Die tropischen Temperaturen von über 30 Grad machten nicht nur den Spielern zu schaffen, sondern auch den Zuschauern auf den Rängen. In der Spielerbox von Zverev saß erneut seine Großmutter Natalia Fateeva, die 78-Jährige ließ sich von der Hitze nicht abschrecken und fächelte sich mit einem Fächer immer wieder Luft zu. Sie war in dieser Woche extra aus Russland angereist, um ihren Enkel zu unterstützen, und genoss die Sonne neben Zverevs Freundin Sophia Thomalla.

Die fünfjährige Tochter Mayla fehlte diesmal, sie hielt sich vermutlich mit Zverevs Mutter Irina an einem kühleren Ort auf. Für Zverev ist das Turnier in Halle die Generalprobe für Wimbledon, das am 29. Juni beginnt. Der zweimalige Grand-Slam-Titelträger hat auf Rasen noch nicht seine volle Stärke gefunden, in Wimbledon kam er bislang nie über das Achtelfinale hinaus.

Um möglichst viel Spielpraxis auf dem Untergrund zu sammeln, trat er gemeinsam mit seinem Freund Marcelo Melo auch im Doppel an, schied dort jedoch bereits am Mittwoch aus. Somit bleibt ihm nur das Einzel, um sich auf das bedeutendste Tennisturnier der Welt vorzubereiten. Ein Sieg in Halle wäre eine willkommene Motivation.

'Ich stand hier vor Jahren zweimal im Finale, ich würde hier gern mal gewinnen', sagte Zverev. Vor einem Jahr reichte es zum Halbfinale, das er gegen den US-Amerikaner Taylor Fritz verlor. Nun trifft er im Viertelfinale am Freitag auf den Belgier Raphael Collignon oder den Italiener Mattia Bellucci. Die Konkurrenz ist stark, doch Zverev strahlt Zuversicht aus.

Sein Spiel auf Rasen hat sich verbessert, die Aufschläge sitzen, und auch die Vorhand zeigt sich in guter Form. Die deutsche Tennishoffnung will in Halle endlich den ersten Titel auf heimischem Boden feiern, nachdem er 2016 und 2017 jeweils im Finale gescheitert war. Seine Erfahrung aus den vergangenen Jahren hilft ihm, mit dem Druck umzugehen. Der 27-Jährige weiß, dass er auf Rasen noch Luft nach oben hat, aber er ist optimistisch, dass er in Wimbledon eine große Rolle spielen kann.

Die Fans in Halle unterstützen ihn lautstark und hoffen auf eine erfolgreiche Woche für den Lokalmatadoren. Zverevs Auftritt gegen Hanfmann war ein Schritt in die richtige Richtung, doch der Weg zum Turniersieg ist noch lang. Jetzt gilt es, die Konzentration hochzuhalten und die nächste Herausforderung zu meistern. Mit seiner derzeitigen Form und dem Selbstvertrauen aus dem Paris-Triumph ist er bereit, sich auch auf Rasen mit den Besten zu messen





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