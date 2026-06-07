Zverev bietet sich die Chance auf den ersten Grand-Slam-Titel

Alexander Zverev hat die Möglichkeit, in seinem vierten Major-Finale in Paris endlich den Titel zu gewinnen, was der erste Grand-Slam-Erfolg eines deutschen Mannes seit 1996 bei den Australian Open wäre.

Alexander Zverev bietet sich am Sonntag die große Chance auf den lang ersehnten ersten Grand-Slam-Titel . Im Finale der French Open trifft Zverev auf den Italiener Flavio Cobolli , nachdem Zverev im Halbfinale den Tschechen Jakub Mensik mit leichten Problemen besiegt hatte.

Cobolli dagegen kam kampflos weiter, weil sein Landsmann Matteo Arnaldi wegen eines Virus zurückgezogen hatte. Doch alle Augen liegen auf Zverev. Heute hat Zverev die Möglichkeit, in seinem vierten Major-Finale in Paris endlich den Titel zu gewinnen, was der erste Grand-Slam-Erfolg eines deutschen Mannes seit 1996 bei den Australian Open wäre. Bei Roland Garros ist ein deutscher Erfolg sogar noch länger her.

Der letzte deutsche French-Open-Gewinner war 1937 Henner Henkel. Zverev ist ein super Spieler, super jung, verbessert sich und ist sehr nett und witzig, wenn man ihn besser kennt. Er hat bereits viermal auf Cobolli getroffen und hat drei Duelle gewonnen. Auf Sand standen sich beide dieses Jahr schon zweimal gegenüber.

Zverev ist gewarnt, weiß aber auch, wie groß die Chance heute ist. Im 41. Anlauf soll es endlich mit der Major-Krönung klappen. Zverev hat klar mehr Grand-Slam-Erfahrung als Cobolli, der 24-Jährige kam vor den zwei Wochen in Paris bei einem Major noch nie weiter als das Viertelfinale





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